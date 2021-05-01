Захарова свалила всю ответственность за прекращение выдачи виз россиянам на США

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что проблемы в работе консульств США в России связаны не с решением России запретить им нанимать граждан РФ, а с деятельностью Вашингтона.

Напомним, накануне посольство США в России заявило, что из-за внесения в свежесозданный указом Владимира Путина список «недружественных стран», они будут вынуждены сократить штат своих диппредставительств в РФ на 75%. В связи с этим они сказали, что не смогут более выдавать визы россиянам (за исключением экстренных случаев) и оказывать все необходимые услуги американцам в России. Последним там рекомендовали покинуть страну в случае окончания действия документов.

По словам же г-жи Захаровой, Вашингтон мог бы продолжать работать, переведя свой дипломатический корпус на работу с документооборотом, но не стал этого делать: «Решение о том, на каком направлении работает дипломат, занимается он культурой, экономикой или консульскими вопросами, принимает сама страна. Соответственно, не Москва заставляла Вашингтон уменьшать количество консульских сотрудников, это решение Вашингтона – уменьшить количество дипломатов именно на консульском направлении», – приводит её слова РИА Новости.

Более того, Захарова заявила, что Соединенные Штаты «не просто безобразно работали в консульской сфере, они подорвали всю свою консульскую работу». Она осудила систему, когда сотрудники посольства в очном режиме проводят собеседование с соискателями. Она также отметила, что российское посольство в США не перестало выдавать визы за 7-10 дней.

Впрочем, многие комментаторы в соцсетях восприняли новости о том, что россияне лишатся возможности получать визы в США, как очередной акт «бомбежки Воронежа». Чтобы полететь в Штаты теперь придется оформлять визы в посольствах США в третьих странах, что в данный момент осложнено коронавирусными ограничениями.