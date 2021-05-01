Новые законы, бойкот ЦСКА, санкции РФ, глава ФСБ против адвоката. Главное к 1 мая

Незадолго до задержания адвоката Ивана Павлова рапорт о результатах оперативно-розыскной деятельности по его делу подписал лично директор ФСБ Александр Бортников. Он направил документ на имя главы СК Александра Бастрыкина. Рапорт опубликовал в своем Facebook адвокат «Команды 29» Евгений Смирнов.

Владимир Путин подписал закон, запрещающий государственным и муниципальным служащим с доступом к гостайне иметь второе гражданство или вид на жительство за границей. Это не касается жителей Крыма, которые не могут отказаться от украинского паспорта.

Также президент подписал закон по которому СМИ и журналистам грозит штраф в 40-50 тысяч рублей (и 2,5 тысячи для физлиц) при распространении СМИ-«иностранного агента» без указания статуса. Речь идет и про личные соцсети, однако это касается лишь распространения материалов неугодного СМИ, а не обычного их упоминания, обращает внимание «Медуза» (издание признано российскими властями «иностранным агентом»).

Гендиректор Эрмитажа Михаил Пиотровский пояснил «Эху Москвы», что закон о просвещении властям нужен для реализации конкретных «политических целей». При этом, несмотря на то, что многие, по его словам, не предполагают, что закон будет распространяться на всех, а лишь на неугодных власти, в Эрмитаже намерены разобраться с документом и понять, как он должен действовать.

По данным Росстата, в марте в России умерли 23 715 человек, болевших коронавирусом. Лишь в 15 тысячах случаев он указан как основная причина смерти, а почти в 5 тысячах случаев смерть наступила вне зависимости от ковида. Всего за последние 12 месяцев в России умерли почти 250 тысяч человек с коронавирусом.

Московские власти намерены ужесточить контроль над масочно-перчаточным режимом, который в столице никто до сих пор не отменял. Об этом ТАСС сказал заммэра Москвы Алексей Немерюк. Его профиль — торговля и услуги, так что речь пока идет лишь об усилении проверок торговых центров, которые в связи с наплывом клиентов чиновник отмечает отдельно, и магазинов: «Конечно, в Москве продолжает действовать жесткое требование по ношению как масок, так и перчаток, хотел бы обратить на это особое внимание».

Издания Sports.ru и «Чемпионат» объявили бойкот футбольному клубу ЦСКА — они перестают что-либо писать о нем кроме результатов матчей. Причиной такой реакции стал отказ в аккредитации журналисту Андрею Панкову, который написал критическую статью о клубе, где его в ответ назвали «провокатором» и «недожурналистом», который якобы занимается «дезинформацией». «Мы – редакции “Чемпионата” и Sports.ru — считаем такие действия неприемлемыми, так как журналисты должны иметь равный и свободный доступ на матчи и к спикерам. Действуя так, клубы препятствуют нашей работе и нарушают базовые принципы профессии. Такие шаги опасны для будущего спортивных медиа — и мы не будем с этим мириться», — говорится в заявлении редакций, подписанном двумя главредми.

РЖД запустила скоростное железнодорожное сообщение между Москвой и Минском. Накануне между городами прошла первая «Ласточка». Теперь скоростные поезда будут ходить ежедневно дважды в день, сообщил «Интерфакс» (первый рейс ушел из Москвы в 16:00 и пришел в Минск в 22:55). К вечеру агентство сообщило о том, что в РЖД уже начали раздумывать над увеличением числа рейсов: заместитель гендиректора РЖД Дмитрий Пегов сказал, что до середины мая все билеты уже раскуплены и теперь они намерены смотреть на цифры и думать над увеличением составов, пуском дневных рейсов и сокращением времени в пути, но пока это лишь предмет анализа.

Глава американской дипломатии Энтони Блинкен заявил, что США и их партнеры стремятся к «более конструктивным отношениям с Россией», но для этого она должна перестать нарушать международные обязательства. В частности он присоединился к осуждению ответных санкций Москвы против Евросоюза, о которых ранее писал Sobesednik.ru. В ЕС обращают внимание, что эти санкции никак не мотивированы Россией, непонятно, чем провинились указанные в них чиновники Евросоюза.

Соратник Алексея Навального Леонид Волков отмечает, что среди тех, кому они запрещают въезд в Россию, указаны спецдокладчик ПАСЕ по отравлению Навального Жак Мэр (Франция) и глава лаборатории химической безопасности Исследовательского института тотальной обороны Швеции Оса Скотт — его лаборатория стала одной из четырех, подтвердивших факт отравления Навального «Новичком». Внесение же в список глава прокуратуры Берлина Йорг Раупах «плохо» отвечал Москве на запросы по Навальному, считает оппозиционер. Всего под санкции попали восемь человек.

Надо отметить, что не только у Волкова закрались подозрения о связи санкций с действиями европейских чиновников в кейсе с Навальным. Владимир Кара-Мурза-младший в своем Instagram отмечает, что это уже не первый похожий случай: