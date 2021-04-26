Россияне "умертвили" постановление правительства о просветительской деятельности

Идея Минпросвещения регламентировать просветительскую деятельность через установление договорных отношений с каждым спикером и наложение дополнительных ограничений на каждого, кто хочет заниматься просветительством, судя по всему, не понравилась почти никому в стране. На официальном портале правовых документов, где предложение сейчас проходит предварительное обсуждение, за принятие документа на настоящий момент проголосовали 12 человек, а против — 4982. Отдать свой голос там могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным почтовым ящиком.

Напомним, что новый проект постановления, предложенный правительством, запрещает заниматься просветительством НКО-«иностранным агентам» и людям, у которых есть судимости, в частно, например, это касается осужденных по «дадинской статье». По сути просветителей предлагается приравнять к кадровым преподавателям образовательных организаций: для этого нужно будет иметь опыт от двух лет или столько же заниматься «общественно значимыми инициативами» — это коснется не только лекций и семинаров, но и распространяемых в Сети публикаций, аудио- и видеоматериалов.

Ранее Sobesednik.ru писал, что против предложения Минпросвещения выступил Вице-президент Российской академии наук (РАН) Алексей Хохлов. Он обратил внимание, что ученые часто занимаются просветительством бесплатно без всяких договоров, а с иностранных ученых, которые приезжают в страну, крайне странно требовать справки об отсутствии судимостей: «Самое главное, что необходимо поддерживать просветительскую деятельность, она очень важна для развития нашей страны. А не устанавливать какие-то ограничения, которые ни на чем не основаны. Если мы хотим, чтобы к нам приезжали ученые из-за рубежа и читали здесь лекции, мы не должны требовать справки», — возмутился он, заявив, что документ не может быть принят в текущей редакции.

Напомним, что РАН уже ранее просила президента Владимира Путина не подписывать закон о просветительской деятельности, но это не помогло.