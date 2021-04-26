Скандал в Чехии, РАН против Минпросвещения, проверка учебников. Главное к 26 апреля

Вице-президент Российской академии наук (РАН) Алексей Хохлов в своих соцсетях раскритиковал предложенный Минпросвещения проект постановления, регламентирующий просветительскую деятельность. Он считает, что в нынешнем виде его принимать нельзя. Напомним, что документ обязует осуществлять её на договорной основе, он распространяется на публикации, аудио- и видеоматериалы из интернета. Он требует от спикеров не быть «иноагентами» и не иметь судимостей (подробнее здесь). Эксперт обращает внимание на то, что идея запрашивать справки об отсутствии судимостей, например у выступающих в России иностранных ученых, даже звучит «странно», а многие отечественные специалисты просвещают не за деньги и без всяких договоров, потому что считают себя обязанными заниматься этим.

«Самое главное, что необходимо поддерживать просветительскую деятельность, она очень важна для развития нашей страны. А не устанавливать какие-то ограничения, которые ни на чем не основаны. Если мы хотим, чтобы к нам приезжали ученые из-за рубежа и читали здесь лекции, мы не должны требовать справки», — уверен представитель РАН.

Другая инициатива Минпросвещения также показалась экспертам странной: в эфире федеральных каналов его глава Сергей Кравцов сказал, что министерство намерено провести «полный анализ всех учебников» по истории из-за критики президента. Речь идет о словах Владимира Путина о том, что он якобы нашел учебник, в котором Сталинградская битва упоминается мельком, а само пособие «как будто не про нас». Заслуженный учитель России Тамара Эйдельман считает, что идея Минпросвещения — «это совершенный абсурд» и «имитация деятельности». Она пояснила, что в стране не так много утвержденных учебников и все они проходят проверку в ведомстве. «Они сами будут проверять, почему они пропустили эти учебники. Они сами понимают, что это бессмысленно», — сказала учитель истории «Дождю». Высказывание же президента напомнило о точно таком же разбирательстве десятилетней давности и относится не к области образования, а к политике, добавила она:

«Идеологическое, извините, вздрючивание всех перед праздником [Днем Победы], я не могу это по-другому объяснить».

Бывший мэр Якутска Сардана Авксентьева этой осенью пойдет на выборы в Госдуму от партии «Новые люди». Ранее мэр ушла со своего поста, как она говорила, по состоянию здоровья. Информацию «Коммерсанту» подтвердили лидер партии Алексей Нечаев и сама г-жа Авксентьева. Она также будет назначена советником лидера партии по работе с регионами. Экс-градоначальница пояснила, что разделяет взгляды партии на региональное устройство: «Мне близка инициатива по изменению налогового законодательства: собранные в регионах налоги должны там и оставаться».

А вот КПРФ, наоборот, отодвигает на задний план самых активных своих членов: на прошедшем в субботу, 24 апреля, съезде из президиума ЦК партии исключили главу столичного горкома Валерия Рашкина и экс-губернатора Иркутской области Сергея Левченко, а также бывшую главу питерского горкома Ольгу Ходунову. Рашкина, судя по всему, подозревают в симпатиях к Алексею Навальному. «Мы не поощряем тех, кто заигрывает с Навальным, но это не значит, что мы запрещаем иметь свою точку зрения», — говорит зампред ЦК Владимир Кашин.

Под «мостом глупости» в Санкт-Петербурге автомобиль сумел застрять несмотря на то, что его временно закрыли, пишет «Фонтанка». Объект славится тем, что там регулярно застревают высокие машины, надеющиеся проскочить, хотя везде весят объявления, что мост низкий и фура там не проедет. На этот раз ушлый автомобилист решил на время перекрытия проехать не «по» мосту, а по полю «под» ним, но застрял на потеху соцсетям:

«Да, проезд под мостом перекрыт, но это не мешает ездить там особо одаренным! Пожалуй, пойдет в счёт. 205-й», — пишет один из комментаторов.

Мэр Москвы Сергей Собянин решил продвигать вакцинацию рублем: людям старше 60 лет за прохождение прививки он пообещал платить по 1000 рублей в виде подарочной карты. Об этом говорится на сайте мэрии.

Первой так называемой «недружественной [России] страной» ожидаемо рискуют стать США. О создании такого списка на днях заявил президент Путин. Теперь официальный представитель МИД РФ Мария Захарова говорит: «Как вы понимаете и как я могу это подтвердить, естественно, в списке фигурируют США» (цитата по ТАСС). Пока что этот означает лишь, что такие страны не смогут нанимать на работу в диппредставительства граждан России.

После того как президент Чехии Милош Земан накануне сделал неоднозначное заявление о том, что вина российских спецслужб во взрыве склада боеприпасов в Врбетице в 2014 году пока не доказана, и предположил, что это могло быть следствием неосторожного обращения с боеприпасами, в адрес главы государства посыпались обвинения. Спикер Сената Чехии Милош Выстрчил заявил, что Земан незаконно разгласил секретные сведения, которые получил благодаря присутствию на совещаниях спецслужб, «и тем самым, мог поставить под угрозу безопасность Чешской Республики и коренным образом осложнить успешное расследование этого случая».

В то же время первый вице-премьер республики Ян Гамачек обратил внимание на то, что едва ли президенту стоило пытаться рассказать о столь сложном деле в восьмиминутном обращении. Он считает, что в итоге «радость от этого получили в Москве», а вот Чехии «это не слишком помогло».

Сотрудник Карлова университета, политолог Александр Морозов, находящийся в Праге, пояснил «Дождю», что в России выступление Земана не совсем правильно поняли: «Он сказал, что подозрения о причастности двоих оперативников к этому взрыву из тех материалов, которые он видел, очень серьезные (...) Также он сказал, что то обстоятельство, что в материалах расследования нет подтверждения тому, что эти двое людей были на армейском складе боеприпасов, не означает, что их там не было», — пояснил он, отметив, что итогом обращение стал призыв продолжать расследование.

В Индии уже четвертые сутки рекордный всплеск заболеваемости ковидом. За сутки заразились 350 тысяч человек: «Мы были спокойны и бодры духом после того, как успешно справились с первой волной, но этот шторм потряс нацию», — приводит слова премьер-министр страны Нарендра Моди Reuters. Как обращает внимание «Радио свобода» (издание признано российскими властями «иностранным агентом»), свою помощь Индии уже пообещали США, Великобритания и Франция:

«Подобно тому, как Индия направила помощь США, когда наши больницы были перегружены в начале пандемии, мы полны решимости помочь Индии в трудную минуту», — написал президент Джо Байден.

В МИД Ирана заявили, что для возврата к «ядерной сделке» США должны отменить санкции в отношении полутора тысяч иранских компаний. Ответа от США пока не последовало.

Власти очередного города в Италии решили продавать дома за 1 евро. Речь идет о порядка 900 домов в самой древней части города Кастильоне-ди-Сицилия, передает CNN. Новым собственникам их предлагается восстановить за свой счет — многие из домов относятся к эпохе Возрождения, а их состояние оставляет желать лучшего.