Президент Чехии предположил, чем бы РФ могла ответить за инцидент в Врбетице

Президент Чехии Милош Земан во время телеобращения в связи с инцидентом в деревне Врбетице отметил, что в Службе безопасности и информации не существует каких-либо точных доказательств причастности двух россиян к взрывам на территории складов.

«Когда обследовалось помещение второго склада непосредственно перед случившимся там взрывом, там не было обнаружено никакого взрывного устройства», — цитирует ТАСС Земана.

Президент настаивает, что версия о причастности двух российских агентов к инциденту рассматривается всерьез.

Сейчас необходимо подтвердить или опровергнуть информацию о том, что на территорию складов они могли проникнуть с помощью одного из владельцев фирмы IMEX, которая арендовала склады для хранения боеприпасов.

В случае, если подозрения чешских следователей подтвердятся, то РФ следовало бы ответить за это исключением Росатома из тендера на строительство нового энергоблока АЭС «Дукованы», настаивает президент.