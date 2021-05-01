ЕС назвала неприемлемым запрет на въезд в РФ для 8 высокопоставленных европейцев

РФ запретила въезд на территорию страны для восьми граждан Евросоюза, среди которых председатель Европарламента, член французской делегации ПАСЕ, руководитель прокуратуры Берлина, глава лаборатории Исследовательского института тотальной обороны Швеции и другие.

Эти меры были приняты в ответ на аналогичные запреты против шести россиян.

Следом от трех ведущих институтов ЕС последовало заявление, характеризующее это решение РФ как неприемлемое. «Оно нацелено непосредственно на Европейский союз, а не только на отдельных лиц», — цитирует документ «Интерфакс».

Вместе с тем Евросоюз ответил, что оставляет за собой право на ответные меры.