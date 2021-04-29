Дерипаска призвал ввести цифровой рубль, чтобы не зависеть от SWIFT

Российский миллиардер Олег Дерипаска заявил, что России необходимо как можно быстрее ввести в оборот цифровой рубль, чтобы не зависеть от международной системы платежей SWIFT.

Такую идею он предложил в своем Telegram-канале в связи с новостью о том, что Европарламент внес в свою резолюцию предложение отключить Россию от SWIFT.

По его словам, предложение отключить РФ от международной системы платежей — «еще одно напоминание, и не только сотрудникам ЦБ, но и всем нам, — о необходимости скорейшего ввода в оборот цифрового рубля!» Дерипаска также отметил, что соответствующие меры необходимо предпринять как можно скорее, чтобы обеспечить экспорто-импортные расчеты.

Система SWIFT — единая международная система, в которой банки по всему миру обмениваются информацией и данными о платежах. Ежедневно через сеть SWIFT проходят платёжные поручения суммарной оценочной стоимостью более шести триллионов долларов.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Россия идет к тому, чтобы снизить зависимость от доллара при расчетах с другими странами, а также от мировых платежных систем, контролируемых США и ЕС. По словам главы МИД, Кремль активно занимается вопросом снижения рисков, связанных с санкциями со стороны США и Евросоюза. Глава внешнеполитического ведомства указал в связи с этим на необходимость перехода к национальным или альтернативным доллару валютам в расчетах с другими странами, а также отказа от мировых платежных систем.