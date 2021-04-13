Лавров заявил, что РФ готовится к отказу от доллара и западных платежных систем

О том, что Россия идет к тому, чтобы снизить зависимость от доллара при расчетах с другими странами, а также от мировых платежных систем, контролируемых США и ЕС, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью иранскому агентству IRNA.

По словам министра, Россия активно занимается вопросом снижения рисков, связанных с санкциями со стороны США и Евросоюза. Глава внешнеполитического ведомства указал в связи с этим на необходимость перехода к национальным или альтернативным доллару валютам в расчетах с другими странами, а также отказа от мировых платежных систем, контролируемых Западом. «Видим на этом направлении большие перспективы для взаимодействия со всеми заинтересованными иностранными партнерами», — добавил он.

По мнению Лаврова, страны Запада оказывают давление на государства, которые проводят независимую внутреннюю и внешнюю политику, руководствуясь своими национальными интересами. Для этого они используют финансовые санкции, визовые ограничения, информационные войны и прямое силовое вмешательство.

«Фактически, мы сталкиваемся с рецидивом неоколониального мышления во внешней политике, что подразумевает, среди прочего, разделение мира на «избранные» страны и всех остальных. В то время как первым предлагается априори помилование за любые действия, вторые предположительно должны действовать в соответствии с инструкциями Вашингтона. Это, конечно, неприемлемо как для России, так и для Ирана, а также для большинства стран мира», — заявил Лавров.

Ранее Sobesednik.ru рассказал, что Украина призывает ужесточить санкции против РФ. Глава Министерства обороны Украины предложил усилить международное давление на Москву, ввести новые санкции и усилить обмен разведданными между специальными службами Запада и Украины.