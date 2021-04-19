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18 апреля, воскресенье

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Что такое система SWIFT и как переводить деньги, если ее отключат в России

Политика - Деньги
15:39, 19 апреля 2021

Что такое система SWIFT и как переводить деньги, если ее отключат в России
Фото: Global Look Press
Фото: Global Look Press

В последнее время все чаще идут разговоры, что самое страшное наступит, если среди санкций будет отключение России от международной банковской системы SWIFT, а Visa и MasterCard все же передумают и уйдут из нашей страны.

Чем на самом деле это может обернуться для страны и для обычных россиян, Sobesednik.ru попросил разъяснить известного экономиста, доцента кафедры финансовых рынков и финансового инжиниринга РАНХиГС Сергея Хестанова.

В России есть не только SWIFT

– SWIFT, как известно, банковская система, через которую банки переводят деньги. Система эта распространена по всему миру. В сущности, она так и называется: общество всемирных межбанковских каналов связи (англ. Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications). Чем же ее можно заменить?

– Во-первых, у нас давно существуют как минимум четыре аналогичные системы, которые уже работают внутри России. Это давно сделано было. Первые прогоны прошли в конце 2014-го, а в 2015-м самую крупную и мощную – Систему передачи финансовых сообщений (СПФС), которую сделал Центробанк РФ, – запустили в эксплуатацию.

Она совместима со SWIFT по формату файла, что резко облегчает компьютерное внедрение, то есть те программы, которые работают со SWIFT, с этой системой тоже могут работать.

У всех российских банков (и даже у некоторых крупных корпораций) эта программа есть: ЦБ всех обязал ее установить. И порядка 20% всех платежей внутри страны уже идет именно через нее. Забавно, но сегодня в России пользователей у СПФС даже больше, чем у SWIFT: он же стоит денег, и многие мелкие банки его просто не покупают.

Поэтому для платежей внутри России ничего страшного не произойдет, даже если нас и отключат от SWIFT, во что я, впрочем, не верю.

– А для платежей за рубеж? Будем отрезаны?

– Да что вы! Для того, чтобы система работала на международных рынках, достаточно, чтобы в том или ином регионе был хотя бы один банк-партнер. И такие у нас есть по всему миру. В частности, в СПФС входят несколько зарубежных банков, в том числе из Германии и Швейцарии.

Просто придется направлять платежи через них. Это будет чуть медленнее и дороже (порядка на 0,05%). А в остальном ничего страшного не произойдет.

Просто они были первыми...

– А есть ли похожие системы в других странах, или весь мир все же работает через SWIFT?

– В принципе, такие системы есть у китайцев... И я, кстати, не исключаю, что они будут двигать их на азиатском направлении.

Видите ли, сама по себе SWIFT никакими особыми свойствами не обладает. Более того, в каких-то аспектах наша СПФС даже лучше, хотя, казалось бы, «самоделка»: просто SWIFT давно разрабатывалась, и поэтому система довольно консервативна. По большому счету, то, что делает SWIFT, можно даже телексом сделать – медленно, неудобно, но функционал тот же…

Но в чем крутизна SWIFT? Так получилось, что она была первой такой системой и поэтому захватила рынок. То есть огромное преимущество SWIFT в том, что она есть у всех, кроме Северной Кореи, Ирана и, говорят, еще в Венесуэле с этим проблемы...

Кроме того, эта система стандартная. Именно поэтому, когда наши создавали собственную СПФС, они брали формат файла, как у SWIFT, чтобы можно было и через нашу систему работать с теми же программами. Это здорово облегчает ситуацию с точки зрения интеграции системы: только шлюзы настроить – и все.

Бизнесу США в России без SWIFT будет неудобно

– А почему вы думаете, что SWIFT не отключит Россию? Им это не выгодно?

– Им это нейтрально. В плане транзакций Россия не самый важный игрок. Экономически более развитые страны делают гораздо больше транзакций и больше дохода приносят SWIFT. В вопросе отключить или нет – скорее политический аспект.

Но не забывайте, что в России работает много западного бизнеса. Так, значительную часть бытовой химии – стиральные порошки, шампуни, моющие средства и т. д. – реально делает Америка под разными брендами. Да, у нас построены огромные заводы, на них работают наши люди, но принадлежат-то они Procter&Gamble. А для них все эти проблемы со SWIFT – страшный геморрой: хлопоты, затраты и т. д. Поэтому, думаю, крупный американский бизнес постарается сделать так, чтобы SWIFT оставили в покое.

Конечно, я не могу утверждать, что точно ничего не будет, но здравый смысл подсказывает: шансы на проблемы со SWIFT очень невелики.

Кстати, в таких условиях СССР всю жизнь работал. И решил эту проблему следующим образом. Страна купила несколько банков в западных юрисдикциях. Они назывались совзагранбанки (довольно много почему-то было в Бельгии и во Франции). И сейчас есть такие – росзагранбанки.

– То есть в любом случае это вовсе не самое страшное, что грозит россиянам в смысле санкций?

– Даже если такое произойдет, 90% наших сограждан этого не заметят, уверяю вас. Видите ли, SWIFT и СПФС – это системы не для конечного пользователя, это системы для банков. Конечный пользователь к ним отношения не имеет.

Россиянам важнее платежные системы, а не SWIFT

– Но вы сказали, что услуги по проводкам для банков подорожают на 0,05%. Наверняка эти затраты они переложат на плечи клиентов...

– Пять сотых процента – сумма почти незаметная в любом платеже. Тут скорее стоит напомнить вот о чем.

Если случится отключение России от SWIFT (что я все-таки считаю маловероятным), некоторое время – пара недель, не больше – платежей за рубеж будет идти меньше: пока банки перестроят цепочки платежей. Потом все будет работать так же. А внутри России мы разницу вообще не почувствуем.

– Со SWIFT понятно. Для конечных пользователей, получается, важнее, чтобы Visa и MasterCard не ушли из России? Ведь «Мир» пока не справляется с международными платежами в полной мере.

– Да, для граждан важнее платежные системы. Но именно для того, чтобы обезопасить россиян, если что случится с Visa и MasterCard, и была создана система «Мир», на отечественном чипе. Она, к сожалению, неважно работает за границей, это правда. Но там есть нюансы.

Кроме того, мало кто знает, но в России присутствуют китайская и японская платежные системы. Не очень активно, но все же. Кстати, семь наших банков поддерживают китайскую платежную систему (UnionPay), в том числе такой большой банк, как «Газпромбанк».

Поэтому в принципе, если Visa и MasterCard все же решат уйти из России (во что я тоже не верю), для платежей за границей россияне могут воспользоваться, скажем, китайской UnionPay. Она работоспособна, тарифы похожи на наши, карточка выглядит так же... К слову, есть и гибридная – Мир-UnionPay.

Я собираюсь в качестве эксперимента взять такую карту и с ее помощью что-то в Европе купить – хочу сам проверить, как она работает. Впрочем, опыт мне подсказывает: все будет нормально, только, скорей всего, чуть выше тариф за комиссию – наверняка китайцы работают через иностранных партнеров.

Теги: #Санкции #Китай #Банки #США

Рубрика: Деньги

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