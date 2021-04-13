"Страной управляют дряхлые старики": Лаврову прилетело за слова про отказ от западных платежных систем

О том, что отключение от международных платежных систем, в частности Visa и Mastercard, и в особенности SWIFT, является основной санкционной угрозой для России, эксперты говорят уже давно. Да и западные политики неоднократно указывали на такую возможность. Причем, политологи отмечают, что в этом случае у Москвы нет контраргументов, позволяющих дать Западу жесткий ответ относительно подобных угроз.

Между тем, в Москве, похоже, с ответом определились. Иначе недавние заявления главы МИД России Сергея Лаврова в беседе с иранскими журналистами интерпретировать не получается. Глава российской дипломатии отчетливо дал понять, что Россия фактически готова не только к полному отказу от доллара, но и от использования международных платежных систем.

Фото: Karl Gehring (ZUMAPRESS.com) / Global Look Press

Разумеется, эксперты в скором времени дадут более ясную оценку риторике министра с точки зрения стабильности действующей финансовой системы страны и прочих перспектив, а пока в этом упражняются простые россияне в социальных сетях.

Причем, если судить по комментариям пользователей, многие из них сразу же решили напомнить власть имущим о том, что им для начала неплохо было бы самим отказаться от всего западного, вывезти своих детей из США и Европейских стран, перестать использовать люксовые автомобили и технику, носить швейцарские часы и прочее, а уже потом готовить к чему-то подобному население страны.

Кто-то в комментариях даже привел параллели с Северной Кореей, заподозрив российские власти в желании окончательно опустить «железный занавес». Были и те, кто решил, что риторика Сергея Викторовича напоминает возрастную деменцию.

«Железный занавес?»; «Так какой год уже заявляют и потом тишина»; «Они становятся опасны для России»;

«Страной управляют дряхлые старики, у которых уже налицо деменция»; «Давно пора в дырявые карманы сыпать пляжный крымский песок»;

«Они это 15 лет назад говорили. Толку то?»; «Когда сможем создать рабочий аналог, тогда и отказывайтесь… А так это все вранье. От Айфонов откажитесь тогда, от Мерседесов и Бентли, часы носите «Командирские» и ставьте компьютеры с процессором «Байкал»»;

«Детей сначала своих вывезите с Запада»; «У народа спросили или за всех решили, умники?»; «Даёшь Северную Корею!» – пишут возмущенные россияне.

Впрочем, важно отметить, что часть комментирующих высказывания Лаврова полностью разделяет его позицию в этом вопросе, отмечая, что стране давно пора отказаться от доллара и прочих финансовых инструментов, навязанных Западом. Правда сами они при этом задаются вопросом, каким образом все это можно реализовать, если в мире много все еще продается и покупается именно за американскую валюту.

«Давно пора»; «Нормально, пусть у нас через Мир все оплачивают»; «Круто и браво»; «Интересно как, если многое за доллары покупается и продается»; «Давно пора отказаться от доллара в расчетах», – отмечают сторонники этой идеи.