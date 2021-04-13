"Не останется никого в стране": СМИ оценили слова Лаврова об отключении от Mastercard и Visa

Не зря, похоже, в экспертной среде, время от времени, появляются слухи о том, что глава МИД России Сергей Лавров в скором времени может уйти на «пенсию», а его место якобы займет новый кандидат. Преемнику главы МИДа предстоит в целом наводить порядок в российской дипломатии, которая за последние годы все чаще подвергается критике, в том числе внутри страны.

Свидетельством этого могут стать высказывания 71-летнего министра, которые раз за разом вызывают еще больше вопросов, которых и без того к внешнеполитическому ведомству немало. Чего стоят недавние высказывания Сергея Викторовича о готовности Москвы к окончательному разрыву отношений с Евросоюзом. Уже тогда ему удалось продемонстрировать высший пилотаж и отчаянную способность ловко маневрировать на острие и без того чрезвычайно чувствительной темы.

Но в недавней беседе с иранскими журналистами глава российской дипломатии, похоже, превзошел себя самого последних месяцев, заявив, что Россия готова к отключению от контролируемых Западом международных платежных систем.

Заявление, надо сказать, такого уровня, на фоне которого «разрыв отношений с ЕС» может показаться и вовсе ничем не замеченной шалостью. А потому и масштаб реакции на него сложно недооценить.

К примеру, как пишут авторы Телеграм-канала «Экономизм», отключение российской финансовой системы от международных платежных инструментов, вроде Mastercard и Visa в действительности приведет к последствиям, которые сложно спрогнозировать. А отечественную систему «Мир», на которую уповают власти, эксперты и вовсе считают несостоятельной в данном контексте.

Фото: Антон Белицкий / Global Look Press

«А ничего, что Mastercard и Visa – это частные компании, у которых нет ограничений на ведение бизнеса в тех или иных странах? – пишут авторы канала.

Это будет не решением этих компаний, а решением тех чудесных персонажей, которые утверждают, что готовятся к тому, что карты вдруг перестанут работать.

Они хотя бы понимают, что их за это распнут? Карты «Мир» на данный момент есть лишь у тех групп населения, которые получают от государства пенсии и зарплаты, и то, часть из них уже давно отвязалась от этой платежной системы и перешла на стандартные. Ну хорошо, еще около 1-2% получили такие карты как дополнительные, чтобы получать кэшбэк за поездки в метро и внутренний туризм.

Кроме того, «Мир», если судить по данным, опубликованным на ее же официальном сайте, работает только в 10 других странах.

Допустим, НСПК выпустила 86 миллионов таких карт. Это можно брать за треть рынка на конец минувшего года. Какой процент оборота по этим картам? Ну явно не больше 15%. Их не используют. Снимают стипендии с пенсиями, вот и все, лежат эти карты до следующего прихода средств.

Такое ощущение, что кто-то наверху не так давно перечитал «День опричника» Сорокина и надумал на самом деле внедрить нечто такое:

«И чтобы в каждом ларьке – по две вещи, для народного выбора. Это мудро и глубоко. Ибо наш народ, богоносец, выбирать должен из двух, а не из трех и не из тридцати трех. Выбирая из двух, народ обретает душевный покой, напитывается уверенностью в завтрашнем дне, избегает лишней беспокойной суеты, а значит – удовлетворяется. И с таким удовлетворенным народом можно великие дела сотворить».

А из чего выбирать в данном контексте – из «Мира» или налички? Есть, правда, ощущение, что так не получится. Не останется никого в стране».