Лавров заявил о готовности разорвать отношения с ЕС из-за новых санкций

Глава МИД РФ Сергей Лавров в эфире YouTube-канала «Соловьев Live» озвучил отношение властей к перспективам новых санкций со стороны Евросоюза.

Он заявил, что РФ может разорвать отношения с Евросоюзом в случае введения новых санкций, угрожающих экономике страны в том числе в наиболее уязвимых сферах.

«Мы не хотим изолироваться от мировой жизни, но надо быть готовым к этому. Хочешь мира — готовься к войне», — цитирует Лаврова «РИА Новости».

Ранее глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что Россия так и не смогла прийти к «современной демократии».