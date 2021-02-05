Россия высылает дипломатов Швеции, ФРГ и Польши за присутствие на акции протеста

Министерство иностранных дел России сообщает о высылке из страны трех иностранных дипломатов, которые, по данным внешнеполитического ведомства, принимали участие в акциях протеста 23 января в Санкт-Петербурге и Москве.

Как сообщает в своем сообщении МИД, это коснется сотрудников генконсульств Швеции и Польши, а также работника посольства Германии.

«Участвовавшие в незаконных акциях дипломаты в соответствии с Венской конвенцией о дипломатических сношениях от 18 апреля 1961 года объявлены "persona non grata". Им предписано в ближайшее время покинуть территорию Российской Федерации», — заявляет пресс-служба министерства.

Реакции на это заявление со стороны упомянутых стран пока не последовало.

Отметим, что отношения между Россией и странами Евросоюза были осложнены отравлением оппозиционера Алексея Навального, предположительно, запрещенным международными соглашениями химическим оружием, а также последовавшим после этого решением отправить главного критика Кремля в колонию по делу, признанному ЕСПЧ несостоятельным.

На прошедшей встрече глав российсийского МИД Сергея Лаврова и дипломатии ЕС Жозепа Борелля последний отметил, что отношения между ЕС и Россией «достигли дна», а также «выразил господину Лаврову глубокую обеспокоенность происходящим и призвал к освобождению Навального и беспристрастному расследованию его отравления» (цитата по Euronews).