Песков посоветовал главе дипломатии ЕС обращаться в российский суд, а не в Кремль

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что не в его компетенции разрешать или запрещать встречи лидера оппозиции Алексея Навального с главой дипломатии Евросоюза Жозепом Боррелем. В целом же он не понимает, зачем ему к Навальному — «они же не родственники, не знакомые, никто».

Чтобы Боррель смог увидеться с Навальным, по словам Пескова, дипломату стоит обращаться в российский суд и к следователям по его делу: «Мы не можем считать такую встречу возможной или невозможной. Это не наша прерогатива. Не мы принимаем такие решения. Такие решения принимают следователи, судьи в разных ситуациях по-разному», — приводит ТАСС слова представителям Кремля.

Боррель должен посетить Россию с официальным двухдневным визитом 4 февраля. В рамках поездки он также планирует встретиться с главой министерства иностранных дел РФ Сергеем Лавровым.

Сейчас проходит суд по «делу Ив Роше», по которому обвинение требует дать Алексею Навальному реальный срок в 3,5 года из-за того, что тот якобы не отмечался у них, когда проходил лечение в Германии. Навальный уверяет, что ФСИН было прекрасно известно, где он находится, а явиться к ним он не мог из-за медицинских процедур. ЕСПЧ счел «дело Ив Роше» несостоятельным, а приговор по нему неправосудным, Минюст РФ выплатил Навальному компенсацию. Теперь по этому же делу политика хотят отправить в колонию. Суд может либо признать, что Навальный не нарушал условия испытательного срока, и отклонить претензии ФСИН, либо удовлетворить их и сделать уже установленный ранее срок Навального реальным.