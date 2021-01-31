Песков недоволен, что отношения Кремля и ЕС "выбросили в помойку" из-за Навального

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в эфире российского телевидения заявил, что Кремлю не нравятся постоянные заявления со стороны европейских политиков. Он отмечает, что у России с ЕС множество тем для обсуждения, но отношения между ними «совершенно необдуманно и необоснованно просто сейчас выбросили в помойку».

Речь, предположительно, идет о риторике западных стран в ответ на отравление лидера российской оппозиции Алексея Навального химическим оружием, а затем на его задержание и арест разу после того, как политик вернулся на Родину. США, ЕС и многие другие страны требуют от Кремля освободить Навального. Объявленный в России «иностранным агентом» «Мемориал» признал его политическим заключенным.

«Каждый день мы слышим те заявления, которые мы слышим. И нам это не нравится», — комментирует ситуацию г-н Песков (цитата по ТАСС).

Также представитель Кремля заявил, что в ходе своей речи, которая транслировалась в международном форуме в Давоссе, Владимир Путин «пытался докричаться до здравого смысла [европейских] политиков». Песков также похвалил своего начальника за хорошую, по его мнению, работу: «Это глубочайший анализ. До сих пор с таким анализом не выступал ни один мировой лидер», — сказал он о выступлении Путина.