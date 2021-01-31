Полицейский достал пистолет, людей кладут лицом в снег, задержана Юлия Навальная

Один из полицейских в Санкт-Петербурге в ходе потасовки с протестующими вытащил табельный пистолет и направил его на граждан. В это время в него и коллег летели снежки. Видео с инцидентом приводит «Фонтанка».

Один из полицейских достал табельный пистолет и направил его на толпу на Сенной площади в Петербурге



Видео: Фонтанка.ру pic.twitter.com/uKPeS3LEcJ — Snob (@snob_project) January 31, 2021

В Казани силовики заставляют людей лежать лицом вниз на снегу, сообщает «Открытка» со ссылкой на «Гражданское общество». На приведенном фото преимущественно молодые люди окружены полицейскими в полном обмундировании — руки у них заведены за голову, как при захвате заложников.

В Казани силовики заставили участников митинга лечь лицом в снег



Фото: "Гражданское общество" pic.twitter.com/AsT6VSPc0o — Открытка (@openrussia_team) January 31, 2021

Также сообщается о многочисленных жестких задержаниях и избиениях протестующих дубинками. «Медуза» пишет, что на Сенной площади в Петербурге полиция использует электрошокеры и слезоточивый газ.

На акцию в районе Сокольники вышла супруга Алексея Навального Юлия Навальная. Свою фотографию на митинге она выложила в Instagram. Вскоре после этого она была задержана.

«Медиазона» сообщает, что жестко задерживают в Москве даже журналистов в специальных желтых жилетах. Их также валят на землю и бьют дубинками. Насилие ничем не спровоцировано, полицейские не представляются и не объясняют причину задержания. Закон «О полиции» не исполняется.

Политический блогер Максим Кац считает, что сегодняшние события демонстрируют политический кризис в России, а в результате активности властей ситуация стала серьезнее, чем была ещё неделю назад.