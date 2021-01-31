В Питере задержан Оксимирон, в столице – депутат Мосгордумы. Всего – 1009 человек

Во время акции протеста в поддержку лидера оппозиции Алексея Навального в Санкт-Петербурге был задержан известный рэп-исполнитель Мирон Федоров (известен под творческим псевдонимом Oxxxymiron). Об этом сообщает телеканал «Дождь».
Сейчас его везут в отделение полиции №19.
Перед задержанием он объяснил журналистам, что сегодня ему исполняется 36 лет и главное, что он себе желает — «меньше убегать от своих страхов». Также он отметил, что выступает за свободу политическим заключенным.
В Москве на «Сухаревской» был задержан депутат регионального парламента Евгений Ступин (КПРФ). Об этом он написал в своем аккаунте в Twitter. По закону у депутата есть определенные гарантии неприкосновенности. «Весь центр Москвы перекрыт, включая Пушкинскую площадь и Тверскую улицу. Не можем погулять!» — жаловался он перед задержанием.
Митинги сегодня разные по регионам. В Томске - тысячи жителей вышли, в Красноярске людей мало из-за мороза, но митингуют они героически - в кольце Росгвардии.#31января #Ступин #ДепутатСтупин pic.twitter.com/50lb1dmp3B— СТУПИН ЕВГЕНИЙ (@advokat_stupin) January 31, 2021
По данным «ОВД-Инфо», по всей России уже задержаны 1009 человек. Больше всего задержаний в Москве — 142 человека. На втором месте Владивосток (113), затем идут Новосибирск (93) и Красноярск (91). Отметим, что при этом столичные власти сообщают, что всего в Москве на митинги вышли лишь 300 человек, таким образом задержать должны уже половину протестующих.
Дополнение. Ступина выпустили из автозака без составления протокола.
Во время движения автозака росгвардейцы стали выяснять, есть ли Ступин в машине.Когда выяснили,остановились и просто высадили меня на ул.Свободы. Без протокола.С чем связано - не знаю. Остальных увезли в ОМВД #СеверноеТушино.Буду работать как адвокат дальше для освобождения людей pic.twitter.com/e6O5jhuPF2— СТУПИН ЕВГЕНИЙ (@advokat_stupin) January 31, 2021