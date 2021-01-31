В Питере задержан Оксимирон, в столице – депутат Мосгордумы. Всего – 1009 человек

Во время акции протеста в поддержку лидера оппозиции Алексея Навального в Санкт-Петербурге был задержан известный рэп-исполнитель Мирон Федоров (известен под творческим псевдонимом Oxxxymiron). Об этом сообщает телеканал «Дождь».

Сейчас его везут в отделение полиции №19.

Перед задержанием он объяснил журналистам, что сегодня ему исполняется 36 лет и главное, что он себе желает — «меньше убегать от своих страхов». Также он отметил, что выступает за свободу политическим заключенным.

В Москве на «Сухаревской» был задержан депутат регионального парламента Евгений Ступин (КПРФ). Об этом он написал в своем аккаунте в Twitter. По закону у депутата есть определенные гарантии неприкосновенности. «Весь центр Москвы перекрыт, включая Пушкинскую площадь и Тверскую улицу. Не можем погулять!» — жаловался он перед задержанием.

Митинги сегодня разные по регионам. В Томске - тысячи жителей вышли, в Красноярске людей мало из-за мороза, но митингуют они героически - в кольце Росгвардии.#31января #Ступин #ДепутатСтупин pic.twitter.com/50lb1dmp3B — СТУПИН ЕВГЕНИЙ (@advokat_stupin) January 31, 2021

По данным «ОВД-Инфо», по всей России уже задержаны 1009 человек. Больше всего задержаний в Москве — 142 человека. На втором месте Владивосток (113), затем идут Новосибирск (93) и Красноярск (91). Отметим, что при этом столичные власти сообщают, что всего в Москве на митинги вышли лишь 300 человек, таким образом задержать должны уже половину протестующих.

Дополнение. Ступина выпустили из автозака без составления протокола.