Сергей Лавров: СМИ показывают лишь агрессию силовиков, но не демонстрантов

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров обвинил СМИ в однобоком освещении протестов, проходящих в России.

«[Показывают] только реакцию полиции на действия демонстрантов, а сами действия демонстрантов оставляют за кадром, хотя в интернете легко убедиться, насколько агрессивны действия тех, кто в последние дни выходил на незаконные акции в Москве и других российских городах», — цитирует дипломата «РИА Новости».

Также Сергей Лавров предложил иностранным политикам решать проблемы в своих государствах, а не критиковать их позиции в отношении протестующих и оппозиционера Алексея Навального, которого посадили на 2,5 года по делу «Ив Роше».

Радиостанция «Говорит Москва» пишет, что глава МИД РФ направил верховному представителю Евросоюза по внешней политике и политике безопасности Жозепу Боррелю видеоролик с подборкой примеров, как силовики реагируют на несогласованные акции в России, а как на Западе.

«Там не любят на основе фактов разговаривать, мы подготовили специальный видеоряд о том, как незаконные акции проводятся и подавляются у них и как наша полиция реагирует на бесчинства демонстрантов», — заявил Лавров на встрече с главой МИД Иордании.