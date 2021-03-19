Сергей Лавров придумал новое название для врущих политиков. Без мата

На своей странице в Facebook официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала о новом политологическом выражении «фриковая дипломатия», которое ввел глава МИД Сергей Лавров.

В своем сообщении Захарова упоминает выступление российского министра на заседании Попечительского совета Фонда Горчакова, где Лавров заявил, что западные коллеги для сохранения своих геополитических позиций все шире используют различные обвинения без предъявления доказательств.

«Наряду с фейковыми новостями, которыми заполнены СМИ и соцсети, в арсенале ряда западных лидеров появился новый феномен: фейковая, а порой – и фриковая дипломатия», – отметил Лавров.

Отношения России и США ухудшились после того, как новоизбранный президент Америки Джо Байден дал интервью агентству ABC, в котором заявил о возможном вмешательстве Кремля в выборы в США и допустил нелицеприятное высказывание в адрес Путина.

Ранее Sobesednik.ru сообщал о реакции российского лидера на слова Байдена. «Кто обзывается, сам так называется», – сказал лидер РФ. Племянник Владимира Путина, глава партии «Россия без коррупции» Роман Путин, и вовсе заявил, что Байдена «нужно расстрелять».

Дмитрий Каверин.