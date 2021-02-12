Россию готовят к изоляции: политолог о скрытых посылах в риторике Лаврова

Россия готова к полному разрыву отношений с Европейским Союзом в случае принятия новых санкций, которые создают риски для экономики страны. С таким неожиданным заявлением глава российского МИД Сергей Лавров выступил в интервью телеведущему и журналисту Владимиру Соловьеву.

«Мы исходим из того, что мы готовы. Мы не хотели бы изолироваться от мировой жизни, но надо быть к этому готовыми», – коротко ответил глава российской дипломатии на соответствующий вопрос Соловьева, козырнув известным латинским крылатым выражением «хочешь мира – готовься к войне».

Эта риторика министра вызвала неоднозначную реакцию не только в экспертных кругах, но еще и, похоже, в Кремле. Не зря ведь глава пресс-службы президента Дмитрий Песков впоследствии выступил с опровержением этих слов, подчеркнув, что Сергея Викторовича просто не так поняли. Реакция последовала и из Европы, к примеру, в МИД Германии сочли слова российского министра непонятными. Объясняться позднее пришлось и ведомству Лаврова, поэтому пресс-служба МИД быстро внесла пояснения, отметив, что «Россия готова к разрыву в том случае, если таковой произойдет по инициативе ЕС».

В общем, этот эпизод интервью Соловьеву еще долго будет обсуждаться с самых разных сторон и, похоже, добавит 70-летнему министру головной боли. Тем более что эксперты уже принялись оценивать его риторику с точки зрения тех политических процессов, явные или косвенные признаки которых они отмечают уже давно. К примеру, как пишет в своем авторском Telegram-канале политолог Илья Гращенков, сложившаяся ситуация может свидетельствовать об обострении внутриэлитной борьбы за контроль над МИД и контурами российской международной политики. В то же время, добавляет эксперт, речь вполне может идти о намеренном «вбросе» соответствующих тезисов, на фоне которых идет подготовка к «окончательной консервации» России и ее изоляции от внешнего мира.

Илья Гращенков // стоп-кадр: YouTube

«Заявление Сергея Лаврова, которое позднее опроверг Дмитрий Песков, отметив, что главу МИД не так поняли, свидетельствует скорее о внутриэлитной борьбе за Министерство иностранных дел и контуры внешней политики в условиях изменившейся международной повестки. Новая администрация в США, дело Алексея Навального, трансфер власти в Беларуси и прочее. Кроме того, это может свидетельствовать об усилении противостояния в высших эшелонах российской власти между «прозападной» и «оборонительной» группами.

О возможной отставке 70-летнего главы МИД РФ Сергея Лаврова довольно много говорили во второй половине минувшего года. К слову, сам он уже тогда допускал прекращение диалога с Европой, однако эти слухи не подтвердились. После избрания Джо Байдена на пост президента США, Лаврову необходимо было через свои связи с Керри, с которым у него были весьма неплохие отношения в бытность того главой Госдепа, наладить контакт и взаимодействие с новой администрацией, и лишь после этого покинуть свой пост. Позднее переговорная инициатива была, вроде как, перехвачена Чубайсом, которого Путин назначил международным спецпредставителем.

В данном контексте МИД, который самостоятельно не определяет внешнюю политику, а скорее занимается транслированием точки зрения высшего российского руководства, в том числе Совета Безопасности, всегда противопоставлялся силовикам, выступавшим за ужесточение отношений с Западом. Поэтому мнение относительно полного разрыва с Евросоюзом, разумеется, присутствует, но вот зачем его «вытянули» из Лаврова в эфире программы Соловьева, и по какой причине Песков впоследствии был вынужден эту риторику опровергать, остается загадкой.

То ли это был своего рода информационный вброс, который ориентирован на внешнего потребителя, то ли наоборот – сигнал для российских элит о том, что санкционное давление со стороны Европы приведет к обратному результату, партия «обороны» готовится к окончательной консервации страны.

Не исключен и третий вариант, при котором Лавров просто был неправильно услышан, возможно, даже специально, а потому и решили хайпануть на этой теме в СМИ, подставив таким образом самого министра, вызвав еще и раздражение его действиями в Кремле. Тем более что для разного рода двусмысленных и сомнительных заявлений есть Мария Захарова, которую и сам Лавров всегда мог опровергнуть.

Все эти заявления о готовности России к изоляции, в том числе о готовности к отключению от Интернета и социальных сетей, а также закрытии для россиян шенгенской зоны, постоянно маркируются не как наша инициатива, а как реакция на потенциальное решение со стороны Запада», – пишет Гращенков.