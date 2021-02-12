Кремль был вынужден объяснить слова Лаврова, вызвавшие падение российских рынков

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков считает, что слова главы МИД РФ Сергея Лаврова о готовности к разрыву отношений с Евросоюзом и полной изоляции были вырваны из контекста. После того как он это сказал, российские биржи начали терять в цене: индекс РТС опустился на 34,8 пункта (–2,38%), индекс Мосбиржи на 56,7 пункта (–1,66%), ММВБ на 84,5 пункта (–1,55%), обратил внимание Znak.com.

По словам же Пескова, Лавров напротив хотел подчеркнуть желание российских властей продолжать сотрудничество с ЕС и развивать отношения с Европой, а журналисты поняли всё не так: «Средства массовой информации вот этот, ставший сенсационным заголовок, подают без контекста, и это большая ошибка СМИ, это ошибка, которая именно меняет смысл. Смысл-то как раз заключается в том, что мы не хотим этого, мы хотим развивать отношения с Евросоюзом, но, если Евросоюз пойдет по этому пути, то тогда — да, мы будем готовы», — передает его слова «КоммерсантЪ».

Представитель Кремля говорит, что Лавров имел в виду необходимость подготовки к «крайне деструктивной линии» поведения Запада, желающего повредить России и её интересам. Таким образом он подчеркивает, что нужно создать «национальную инфраструктуру», которая бы позволила самостоятельно заменить «все то, чего нас могут лишить».

Напомним, что отношения между ЕС и Россией в последнее время были осложнены попыткой убийства лидера оппозиции Алексея Навального с использованием химического оружия и его последующим заключением под стражу по сомнительным основаниям, а также силовым разгоном мирных акций протеста и задержаниями более десятка тысяч граждан. До этого развитию отношений мешали скандалы с отравлением Скрипалей в Великобритании, хакерская атака на немецкий парламент, присоединение Крыма, война в непризнанных ДНР и ЛНР и другие факторы.