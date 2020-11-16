Валерий Соловей: Сергей Лавров уйдет в отставку

Вот уже больше месяца в российской экспертной среде ведется дискуссия относительно затеянных Кремлем кадровых перестановок. Причем впервые вопрос о планах российского президента Владимира Путина заметно встряхнуть элиты, отправив ряд министров в отставку, поднимался задолго до того, как были официально объявлены решения об отставке ряда федеральных чиновников. Бытует мнение, что прошедшие изменения не станут последними и в условиях приближающегося транзита власти следует ожидать еще более громких отставок.

Одной из них, к примеру, называют возможный уход со своего поста главы российского МИД Сергея Лаврова, занимающего эту должность уже более 16 лет. Причины, по которым Сергею Викторовичу, вероятно, придется покинуть свой пост, никому не известны. Между тем политологи утверждают, что это может быть связано с целым комплексом мер, направленных, прежде всего, на стабилизацию обстановки накануне транзита и новых парламентских выборов, а также на установление более мягких контактов с крупными западными странами во избежание внешнего вмешательства в исторический для страны процесс.

Между тем, как считает известный российский политолог и доктор исторических наук Валерий Соловей, причины увольнения Лаврова из Министерства иностранных дел могут быть куда более простыми. Все дело, убежден эксперт, в том, что российское внешнеполитическое ведомство давно не соответствует своему статусу и фактически «позорит» страну на внешней арене. В качестве примеров профессор Соловей даже привел заявление МИД РФ по делу об отравлении оппозиционера Алексея Навального. Кроме того, он даже озвучил инсайды, согласно которым, Сергей Лавров и сам готов уйти.

«Заявление российского МИД по поводу отравления Навального и введения санкций против Франции и Германии не вызвало в немецком МИДе ничего, кроме бешенства. Российское внешнеполитическое ведомство погрязло во лжи — беспардонной и наглой. Во что превратился МИД РФ?

Действия Лаврова — это позор, самоунижение. Это настолько постыдно, что невозможно поверить, что это опытный дипломат, сделавший хорошую карьеру.

Мне известно, что в компании друзей Сергей Лавров постоянно жалуется как ему все надоело, что он не хочет, что его заставляют. Что же тебе мешало уйти в отставку? В следующем году Лавров уйдет в отставку, но он столько сделал, что репутацию уже не исправить. Лавров останется с этим клеймом в истории. Это постыдно», – рассказал Валерий Соловей в интервью Youtube-каналу «Главтема».