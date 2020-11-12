Россия вводит санкции против Франции и Германии. Нет, это не шутка

По словам министра иностранных дел России Сергея Лаврова, у России есть основания полагать, что оппозиционный политик Алексей Навальный мог быть отравлен в самолете, который перевозил его в Германию, либо уже на территории Германии. Теперь чиновников ФРГ и Франции ждут персональные санкции от Кремля.

«У нас есть все основания полагать, что все, что с ним [Навальным] произошло с точки зрения проникновения боевых отравляющих веществ в его организм, могло произойти в Германии или в самолете, куда его погрузили и повезли в клинику Charite», — сказал Лавров в интервью ТАСС.

Он заявил, что Россия вводит ответные санкции против ряда чиновников Германии и Франции. Кто именно он не уточняет, однако в частности ограничения коснуться людей из аппарата руководства ФРГ. Какими будут эти «санкции», пока также неизвестно.

Напомним, что Россия обещала зеркально ответить на санкции, которые будут введены из-за отравления Навального.