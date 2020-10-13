Лавров пригрозил закончить диалог с ЕС из-за дела Навального

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Россия может прекратить диалог с Евросоюзом из-за отсутствия взаимоуважения. Об этом сказал, отвечая на форуме «Валдай» на вопрос о деле с отравлением Навального.

«Те люди, которые отвечают за внешнюю политику на Западе и не понимают необходимости взаимоуважительного разговора, наверное, мы должны на какое-то время просто перестать с ними общаться, тем более, что [глава Еврокомиссии] Урсула фон дер Ляйен заявляет, что с нынешней российской властью геополитического партнерства не получается», — цитирует Лаврова «Интерфакс».

Дипломат заявил, что Евросоюз и Германия сами нарушают международное право, на которое опираются в своих обвинениях в сторону РФ. Так, он ссылается на конвенцию о помощи по уголовным делам.