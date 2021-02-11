Блокировка соцсетей в России: политолог сделала тревожное заявление

Так называемый закон о блокировке социальных сетей в свое время вызвал довольно оживленную дискуссию и, разумеется, бурную критику в адрес властей. Многочисленные эксперты отмечали, что федеральный центр окончательно теряет контроль над ситуацией, а потому готов прибегнуть к наиболее радикальным мерам, при этом многие подчеркивали, что блокировка социальных сетей может выйти властям «боком».

Как бы там ни было, но применять закон никто не торопится, что делает очевидным профилактический характер этой инициативы. Да и глава российского государства Владимир Путин неоднократно отмечал, что он лично выступает против подобных мер, посетовав лишь на некоторую несправедливость и добавив, что на подобные шаги власти пойдут лишь в случае чрезвычайной обстановки. На фоне столь мягкой риторики о подписанном самим Путиным еще в конце минувшего года законе постепенно забыли.

Впрочем, дискуссия вокруг этого документа снова может оживиться, тем более что появились первые заявления с требованиями о его реальном применении. Все началось с решения администрации Instagram удалить посты главного редактора RT Маргариты Симоньян с рассуждениями на тему персональных санкций Запада в ее отношении. После этого журналистка в своем Telegram-канале опубликовала пост, в котором призвала закрыть иностранные социальные сети в России. На этом фоне эксперты снова заговорили о перспективах лишения иностранных IT-компаний доступа к российскому рынку.

К примеру, как пишет в своем Telegram-канале политолог Татьяна Становая, ситуация в стране в последнее время сформировалась таким образом, что власти действительно могут пойти на подобный шаг. Более того, эксперт отмечает, что, несмотря на прежние заявления Путина о нежелании идти на подобные меры, сейчас их вероятность возросла, в том числе и из-за того, что Путин, по ее словам, больше не держит своих слов, а также находится под влиянием своего окружения.

«Маргарита Симоньян накануне выступила с требованием закрыть иностранные социальные сети в России. Полагаю, что сейчас на этом фоне важно отметить сразу несколько ключевых факторов.

В первую очередь, как я понимаю, Путин лично против закрытия. Он несколько раз говорил об этом еще в конце минувшего года. Позиция президента ясна: с одной стороны, цензура против наших – явление недопустимое, с другой стороны, необходимо создавать свои социальные сети, а не просто блокировать. Насколько я знают, за этой позицией стоит работа Сергея Кириенко, который рассчитывает работать с российской молодежью именно через социальные сети. Однако есть три «но».

Прежде всего, это протесты. Да, вероятнее всего протест пойдет на спад, однако проблема социальной напряженности и активности сторонников Навального, вместе с гневом прогрессивной общественности никуда не денутся, более того, они будут обостряться. А поскольку ничего другого, кроме как давить, мы уже не умеем, то соблазн принятия столь радикального решения повышается. Проще говоря, общий политический тренд сейчас складывается совсем не в пользу соцсетей. Кроме того, есть довольно сильное лобби в виде силовиков, Алексея Громова и плюс МИД и RT на подтанцовках. С RT все понятно, у них корпоративный интерес – создавать собственные медиа. И последнее – президент. Путин больше не держит своих слов. Это ранее он мог помнить, что обещал и сохранять принципиальность. Сейчас же Путин больше подвержен влиянию окружения, а еще обстоятельств в вопросах, которые для него не так принципиальны. Поэтому сегодня одно, а уже завтра – другое.

Будем наблюдать, в какую сторону качнется баланс. Как бы там ни было, но время сейчас играет против иностранных IT-компаний», – пишет Становая.