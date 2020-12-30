Путин расширил круг "иностранных агентов" и разрешил блокировать YouTube за модерацию

Президент РФ Владимир Путин подписал новые законы об «иностранных агентах» и блокировке социальных сетей за так называемую «цензуру» российских СМИ.

Теперь в ряды «иностранных агентов» могут записать значительно более широкий круг физических и юридических лиц. Для этого достаточно состоять в политических партиях, наблюдать за выборами, инициировать «публичные обращения» об изменении законодательства, излагать свое мнение о деятельности чиновников, провести соцопрос или организовать митинг, получая зарубежное финансирование.

Также закон запрещает упоминать «иностранных агентов», не отметив, что они «иностранные агенты».

Другой закон подразумевает возможные ограничения в отношении социальных сетей, которые «дискриминируют» российские СМИ. В результате их смогут не только заблокировать, но и включить в новый список сайтов, «причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека». Решать, какой сайт нарушил закон, а какой нет, будут Генпрокуратура и МИД РФ.

Исходя из риторики российских депутатов и чиновников, которой сопровождалось принятие закона, под «цензурой» в данном случае может восприниматься не только удаление контента, но и, например, введение возрастного ограничения — любая модерация, которая бы ограничила просмотр материала. Соответствующие жалобы уже поступали на YouTube, Twitter и Facebook. Жалобщиками выступали Russia Today, «РИА Новости» и блогер Владимир Соловьев.