Песков: России стоит готовиться к любым санкциям, вплоть до отключения от SWIFT

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Россия не может исключать вероятность любых международных санкций. Так он ответил на вопрос журналистов, как Кремль оценивает потенциальную возможность отключения России от системы международных платежей SWIFT.

Чем опасно России отключение SWIFT

(Материал от 2014 года)

«Санкционные устремления наших оппонентов, особенно США, продолжаются, продолжаются по нарастающей. Действия эти носят необоснованный и непредсказуемый характер, поэтому, конечно, в данном случае такая ситуация обязывает нас к тому, чтобы быть начеку», — заявил Песков.

Напомним, что на прошлой неделе США расширили так называемые секторальные санкции, ещё больше ограничив возможность передачи компаниями высокотехнологичных разработок, которые могут использоваться, в частности, для производства химического оружия. Также президент США Джо Байден пообещал, что Владимир Путин «ответит» за вмешательство в американские выборы, факт которого установило американское разведсообщество. За это также ожидаются новые санкции, однако какими они могут быть, остается только догадываться. На соответствующий вопрос журналиста Байден ответил, что «он сам увидит». Ожидается, что их введут уже на этой неделе.

Сообщалось, что Минфин РФ уже начал готовиться к возможным санкциям, которые запретили бы торговлю российским госдолгом. При этом тема отключения SWIFT пока всерьез не поднимается, хотя речь о ней заходит с 2014 года, когда Россия присоединила Крым, как уверено почти всё мировое сообщество, незаконно.