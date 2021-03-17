США усиливают секторальные санкции против России из-за отравления Навального

Правительство Соединенных Штатов Америки усиливает экспортные санкции против России. Об этом говорится в заявлении департамента коммерции Бюро промышленности и безопасности США, которые ссылаются на указ госсекретаря США Энтони Блинкена от 2 марта 2021 года. Ограничения связаны с предположительно имевшим место применением химического оружия. Они вступят в силу с завтрашнего дня, 18 марта 2021 года.

«Министерство торговли стремится предотвратить доступ России к чувствительным технологиям США, которые могут быть использованы для ее злонамеренной деятельности в области химического оружия, — говорится в заявлении ведомства.

– Применяя незаконные нервно-паралитические отравляющие вещества против диссидентов как внутри, так и за пределами своих границ, российское правительство действовало, грубо нарушая свои обязательства по Конвенции о запрещении химического оружия, и напрямую подвергало своих граждан и граждан других стран смертельному риску».

В частности, власти США объясняют, что применение химического оружия со стороны РФ было зафиксировано в случае отравления Скрипалей в Великобритании, а также во время попытки убийства лидера российской оппозиции Алексея Навального.

Ограничения коснутся в том числе лицензионных исключений на обслуживание и замену деталей и оборудования, неограниченное использование технологий и программного обеспечения и дополнительный разрешительный реэкспорт для товаров, предназначенных для России.

При этом определенные категории экспорта и реэкспорта для России тем не менее останутся разрешенными. В частности, это коснется авиационной и космической отраслей.

Ранее президент Джо Байден публично назвал Владимира Путина «убийцей» и пообещал, что тот «заплатит» за вмешательство в американские выборы. Новые санкции за это последуют уже на следующей неделе. После слов Байдена российский рубль резко просел к евро и доллару — их стоимость увеличилась примерно на рубль.