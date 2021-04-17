"Решение есть": каким будет ответ России на санкции США?

Нарастающая конфронтация в отношениях между Москвой и Вашингтоном постепенно переходит из предвоенной в сугубо политическую плоскость, о чем могут свидетельствовать недавно введенные американцами санкции и реакция на них со стороны МИД России. Такое мнение высказал российский журналист Дмитрий Дризе в эфире радиостанции «Ъ FM».

При этом, подчеркивает эксперт, озвученная изначально официальным представителем российского внешнеполитического ведомства Марией Захаровой реакция со словами о том, что американских дипломатов в МИДе ожидает «сложный разговор», в какой-то степени является преувеличением. Между тем, убежден он, такая жесткая риторика с обещаниями ответа, который будет еще страшнее самих санкций, наталкивает лишь на мысли о совсем нежелательных действиях Москвы, многие из которых могут негативно отразиться на самой России. Как бы там ни было, но в конечном счете, подчеркивает Дризе, у сторон процесса всегда есть возможность отказаться от агрессивной риторики и перейти к нормальному диалогу.

«Официальный представитель российского МИД Мария Захарова со свойственной ей экспрессией обещала партнерам «веселую жизнь», упомянув борьбу с долларом. Подобные разговоры всегда настораживают: россияне, пусть и не в своем большинстве, пока еще хранят сбережения именно в американской валюте, невзирая ни на что.

– И в целом, когда ответ страшнее, чем сами санкции – тут бы не перестараться. Разворот на Восток, «железный занавес», союз с Китаем, отключить Интернет и социальные сети – это все не очень убедительно, поскольку в итоге накажем сами себя.

Ситуация такая, что строить какие-либо прогнозы бессмысленно. Известно, что Джо Байден в разговоре с Владимиром Путиным предупредил о том, что санкции будут, поэтому сюрпризом они не стали.

Если отбросить в сторону все эмоции и попробовать разобраться с холодной головой, то на самом деле ничего страшного не произошло. Это не иранский сценарий, да и SWIFT не отключили, даже строительство «Северного потока-2» продолжается. Запрет на операции с госдолгом – неприятно, однако не смертельно.

– Что же до высылки дипломатов, то это и вовсе обычное дело: страны всегда шпионят друг за другом и иногда кто-то попадается.

Что-то подсказывает, что решение есть. А все то, что происходит сейчас – шоу с условным названием «игра мускулами». Только теперь место перемещения войск и военное противостояние переносится в политическое поле. Для чего? Чтобы повысить авторитет, продемонстрировать силу, заработать баллы в рейтинг. Всегда ведь можно сказать: хорошо, Джо, дело прошлое, проехали и начнем с чистого листа», – отметил журналист.