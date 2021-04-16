Песков: Центробанк обеспечит стабильность экономики, несмотря на санкции Байдена

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал введенные накануне американские санкции против российского госдолга. По его словам, Центральный банк сможет нивелировать последствия наложенных на российские финансовые институты ограничения, избежав проблем в росте экономики, инфляции и прочих возможных осложнений.

«Вы наверное уже слышали заявления наших экономистов на этот счет. Могу только повторить, что в полной мере обеспечивается макростабильность, наш регулятор действует уверенно и успешно», — приводит слова представителя Кремля РБК.

Также Песков указал на возможность «взаимного» ответа на санкции США, однако оговорился, что окончательного решение по этому вопросу ещё не принято, а принимать его будет президент.

Накануне в Банке России пояснили, что после введения нового пакета санкций «отслеживают ситуацию на финансовых рынках». Там также сказали, что в течение последнего года объем зарубежных инвестиций в российский госдолг упал до 19,7%, а в первичных займах ценных бумаг по состоянию на март их доля составляла всего порядка 10%. В ЦБ также заверили, что готовы задействовать свой инструментарий для стабилизации ситуации, если это будет необходимо.