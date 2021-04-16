Удар по окружению Путина: сенатор США сенсационно раскрыл планы Байдена российским пранкерам

Последние действия американского президента Джо Байдена окончательно спутали экспертам все карты и привели в замешательство. Сначала глава Белого дома дает скандальное интервью телеканалу ABC News, в котором буквально оскорбляет российского коллегу Владимира Путина, а после даже игнорирует предложение последнего устроить открытые дебаты.

Проходит какое-то время, и президент США уже лично звонит в Кремль, предлагая Путину организовать встречу на нейтральной территории, что было воспринято многими как первый шаг к нормализации отношений.

Тем более неожиданными стали известия о том, что Байден спустя всего пару дней поставил подпись под указом о введении новых антироссийских санкций, а также режима ЧС в США, который позволит Вашингтону оперативно ввести войска на территорию Украины.

После этого большая часть прогнозов политологов, заявлявших об «испуге США» или «хитрой игре Байдена», оказались, мягко говоря, ошибочными. Более того, если сейчас спросить у того или иного эксперта, какой план в отношении России вынашивает американская администрация, то большинство из них просто пожмут плечами, дескать, кто ж его знает, этого непостоянного Байдена с его резкими сменами настроения, в голову ведь американскому президенту и его команде не залезешь.

Однако, оказалось, что залезть в эту самую голову еще как можно, причем, узнав при этом массу интересного.

Это на практике доказали известные российские пранкеры Вован и Лексус. И пусть позвонить лично Джо Байдену по объективным причинам парни не смогли, зато они дозвонились до американского сенатора Бена Кардима, который в последнее время является одним из самых заметных представителей команды президента США.

Соответствующее видео опубликовал Youtube-канал издания «Октагон».

Пранкеры Вован и Лексус // Фото: стоп-кадр с YouTube-канала Дмитрия Пучкова

Более того, дозвонившись до высокопоставленного политика под видом главы МИД Франции Жана-Ива Ле Дриана и вице-президента ПАСЕ Александра Мережко, пранкерам удалось узнать информацию, часть которой, вполне возможно, Вашингтон хотел бы держать в секрете. Сенатор, к примеру, рассказал им, что США планируют в обозримом будущем нанести серьезный удар по ближайшему окружению российского президента, в частности, по олигархам, которых они называют «спонсорами» режима. В целом речь сенатора в общении с пранкерами, которых он принял за европейских политиков, выглядит весьма интригующе.

– Хочу заверить вас, что мы едины, – заявил Кардим в беседе с подставными «дипломатами». – Мы уже ввели санкции и планируем ввести еще больше санкций. Мы поощряем единство с Европой в противостоянии с тем, что пытается делать господин Путин. Мы помним, что санкции могут иметь огромное значение. Мы это видели на примере «акта Магнитского». Вам известно, что Путин хотел обсудить санкции с Дональдом Трампом во время саммита двух стран.

Но мы планируем идти еще дальше и ввести дополнительные санкции против олигархов. Кроме того, администрация Байдена рассчитывает тесно сотрудничать с европейскими коллегами.

Во время слушаний с участием новой команды президента США по внешней политике мы взяли на себя обязательства в том, что они пересмотрят перечень конкретных лиц, в отношении которых могут быть введены санкции. Мы полагаем, что необходимо рассматривать деятельность российских олигархов.

Было бы очень полезно, если бы мы смогли проработать вопрос санкций против олигархов, которые поддерживают политику Владимира Путина. Сейчас над этим работают Госдепартамент и Минфин США.

Кроме того, мы бы хотели ввести санкции в отношении компаний, которые сотрудничают с Россией в рамках строительства «Северного потока – 2». Мы считаем, что это подарок для русских, который угрожает безопасности Украины и всей Европы.