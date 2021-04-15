CNN: Антироссийские санкции США будут скоординированы с Евросоюзом

Американский телеканал CNN сообщает, что новый пакет американских санкций против России будет объявлен уже сегодня, 15 апреля, причем его принятие будет скоординировано с европейскими партнерами США.

Отмечается, что администрация Джо Байдена подготовилась к возможным ответным мерам со стороны России.

Санкции из-за вмешательства в выборы президента США и взлом программного обеспечения компании SolarWinds были заявлены Белым домом уже давно. О них ранее предупреждал Джо Байден, а также госсекретарь США Энтони Блинкен. О том, что эти меры будут включать в себя ограничения на торговлю российским госдолгом, со ссылкой на собственные источники уже успели сообщить Bloomberg, Reuters и The New York Times. Издания также пишут о том, что из США будут высланы российские дипломаты, а в санкционные списки попадут десятки российских компаний и граждан. По данным CNN, меры будут направлены на российских чиновников и разведсообщество.

На фоне новостей о грядущих санкциях рубль уже начал падение к доллару и евро. Официально о них пока не объявили.