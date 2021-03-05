Касьянов предупредил, что санкции против госдолга вынудят власти залезть в кубышку

Бывший премьер-министр России, председатель партии ПАРНАС Михаил Касьянов объяснил, как санкции против российского госдолга повлияют на экономику России. По его мнению, это приведет к отсутствию источников финансирования дефицита бюджета и вынудит власти воспользоваться средствами из ФНБ. Если же «кубышку» решат не трогать, придется «печатать деньги», что неминуемо приведет к росту инфляции.

«Если эта мера будет введена, то для российской экономики это будет очень негативным фактором. Это означает, что не только внешние бумаги, номинированные в долларах или в евро, которые выпускает российский Минфин, не будут покупаться, и больше Минфин не сможет заимствовать за рубежом, но и внутренний долг», — приводит слова политика «Эхо Москвы».

Касьянов отметил, что порядка 30% внутреннего долга РФ сейчас находятся у американских инвесторов, и если они из-за санкций решат отказаться от дальнейшего его приобретения или даже решат избавиться от уже имеющихся у них активов, то это станет «ударом» для Министерства финансов, которое утратит возможность заимствовать средства «и на внешнем, и на внутреннем рынке».

В этом случае бюджет придется стабилизировать, прибегнув к Фонду национального благосостояния, однако Касьянов не уверен, что руководство страны пойдет на это, так как подобная политика расходится, по его мнению, с их интересами: «Путин запрещает тратить деньги оттуда, потому что считает, что это его личный резерв». В итоге лидер ПАРНАСа констатирует, что ЦБ придется в таком случае «печатать деньги», что приведет к росту инфляции: «Сегодня уже инфляционные ожидание очень высоки, как среди населения, так и среди бизнеса».

Напомним, в Кремле пока выражают надежду, что до серьезных санкций, которые там называют «безумными», не дойдет, хотя при этом прорабатывают возможные варианты по минимизации их ущерба для экономики России.