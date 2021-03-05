Санкции против госдолга РФ, Кадыров об убийстве Немцова. Главное к 5 марта

Bloomberg пишет, что Великобритания обсуждает с США, Германией и Францией возможность новых санкций против России. В качестве причин приводятся использование химоружия и отказ от расследования покушения на Алексея Навального. Санкции могут быть введены на основе принятого в США «акта Магнитского», а также в рамках второго пакета мер по закону о запрете химического и биологического оружия. В данном случае санкции окажутся более жесткими, чем обычно: они могут быть направлены против олигархов, а также против российского госдолга, предупреждает агентство. Последнего в силах добиться президент США Джо Байден.

Постпред США в ООН Линда Томас-Гринфилд заявила, что Россия покрывает преступления, совершенные сирийским лидером Башаром Асадом. Как отмечает «КоммерсантЪ», во время заседания Совбеза ООН дипломат заявила, что «союзники режима [Асада], особенно Россия, пытаются блокировать усилия по привлечению виновных к ответственности» за использование химического оружия. По её словам, Москва и Асад мешают проведению независимого расследования о применении химоружия и пытаются подорвать деятельность ОЗХО (Организации по запрещению химоружия (ОХЗО).

В Германии двух предпринимателей признали виновными в нарушении санкций против России, пишет Deutsche Welle. Речь идет о продаже оборудования для производства военной техники вопреки санкциям, введенным из-за присоединения Крыма. Один из бизнесменов получил два года условно, а второго приговорили к трем годам и девяти месяцам тюрьмы со штрафом восемь миллионов евро.

Глава Чечни Рамзан Кадыров опроверг данные «Медиазоны» и Scaner Project, которые со ссылкой на биллинг и другие данные людей, связанных с убийством Бориса Немцова, утверждали, что с преступниками незадолго до события созванивались депутат Госдумы Адам Делимханов и сенатор Сулейман Геремеев. Кадыров назвал материал «бурными фантазиями буквописцев», журналистов и Немцова — «западными марионетками», а сами данные — «ложью». В убийстве он винит Украину.

Журналист Михаил Родин сообщил, что его исторические передачи «Родина слонов» и Proshloe на радиостанции «Говорит Москва» были закрыты по решению главного редактора Романа Бабаяна. Ведущий объяснил это тем, что он подписал письмо Путину с требованием не допустить принятия закона о просвещении, назвав себя «ведущим "Говорит Москва"». По его словам, Бабаян счел это нарушением «журналистской этики». Само увольнение производилось по формальным основаниям.

По данным ООН и британской экологической НКО WRAP, в 2019 году 931 миллион тонн пищевых продуктов на планете оказались выброшенными. Это 17% от всей произведенной за год еды. При этом около 690 миллионов человек в этом году голодали. В 60% случаев утилизация продуктов происходит на уровне домохозяйств.

Минюст пояснил, что исключение фонда Льва Пономарева «В защиту прав заключенных» из реестра «иностранных агентов» произошло из-за «технической ошибки». На самом деле организацию из этого перечня не убирали, объяснили ТАСС в ведомстве.