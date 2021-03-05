Кремль надеется, что США не введут "безумные" санкции против олигархов и госдолга

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков выразил надежду на то, что слухи о возможных жестких экономических санкциях против России не будут реализованы. Кремль расценивает их как «безумные», но при этом все же готовится к ним, выбирая наилучшие способы минимизировать издержки для себя.

Напомним, ранее агентство Bloomberg сообщало, что Великобритания обсуждает с США, а также с рядом европейских партнёров второй пакет санкций из-за предполагаемого использования Россией химического оружия и отказа расследовать отравление лидера оппозиции Алексея Навального.

«Еще никто не ввел санкции против российских бизнесменов, и мы, конечно, надеемся, что, скажем так, подобные безумные позывы останутся только на страницах СМИ и не найдут, скажем так, живительной почвы в американском официальном истеблишменте, — пояснил Песков журналистам. — Здесь вряд ли уместны гипотетические рассуждения. Давайте все-таки дождемся и посмотрим, как будут развиваться события» (цитата по «Интерфаксу»).

При этом он также отмечает озабоченность Кремля этим вопросом, который, по его словам, осознает возможные последствия для экономики: «Прорабатываются различные сценарии с тем, чтобы наилучшим образом обеспечить и защитить интересы нашей страны, наших граждан и нашего бизнеса», — приводит его слова ТАСС.