Санкции против госдолга, Украина, помогать будут валежником. Главное к 15 апреля

«Россия должна сократить недавнее усиление войск [на границе с Украиной], чтобы добиться деэскалации ситуации», — к такому выводу пришли Джо Байден и Ангела Меркель, лидеры США и Германии в ходе телефонного разговора, передает официальный представитель ФРГ Штеффен Зайберт.

Действия России на границе с Украиной беспокоят все 30 стран НАТО. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен во время общей пресс-конференции с генсеком Альянса Йенсом Столтенбергом и главой Пентагона Ллойдом Остином, передает «Интефракс». Блинкен также отметил, что страны-союзницы призывают РФ «предпринять шаги по деэскалации» конфликта, о необходимости «немедленной деэскалации» заявил и г-н Столтенберг, призвав Кремль также отказаться от «агрессивных провокаций» и начать «соблюдать международные обязательства», а страны Альянса — «делать больше» в плане «политической и практической поддержки» Киева. В свою очередь, г-н Остин сказал, что военная помощь Украине ограничится поставками отдельных вооружений и военными инструкторами, как это делалось ранее: «И теперь мы готовы тоже делать что-то в подобном ключе».

Госсекретарь США также объяснил, зачем президент Байден позвонил российскому лидеру Владимиру Путину. По его словам, это связано с желанием США иметь каналы связи с Москвой, которые могли бы гарантировать предсказуемые отношения между странами и избежать недопонимания: «Это важно, чтобы избегать неправильной оценки ситуации. Это вы и видели вчера, когда президент Байден снял трубку, позвонил президенту Путину и предложил встретиться в ближайшие недели», — приводит его слова РБК.

По данным ряда СМИ и информационных агентств Турции, США не станут отправлять два своих военных корабля в Черное море. Об этом Соединенные Штаты, как утверждается, уведомили власти Турции в соответствии с конвенцией Монтрё. Прибытие судов планировалось на 14-15 апреля. При этом СМИ сообщают, что передвижение кораблей так и не было одобрено, и уведомление, полученное Турцией, могло быть неверно истолковано изначально, так как США хотели лишь удостовериться в возможности прохода. Отмечается, что подобные запросы от США поступают регулярно. Никаких комментариев официальных лиц по этому вопросу пока нет.

Вслед за агентством Bloomberg о готовящихся масштабных санкциях США против России сообщает агентство Reuters. По сведениям Bloomberg, санкции коснутся 12 россиян и 20 российских компаний, Reuters пишет, что в черный список внесут 30 российских организаций. Источники обоих агентств сходятся в том, что вышлют 10 российских дипломатов, а также будут введены санкции, которые ограничат торговлю российским госдолгом. Новый пакет санкций обусловлен очередным вмешательством РФ в выборы президента США, а также крупной кибератакой через уязвимость в программном обеспечении SolarWinds. Официальные ведомства США оперативно не прокомментировали эти сообщения.

Тем временем уже введенные санкции США против чеченского футбольного клуба «Ахмат» привели к отказу от сотрудничества с ним ряда спонсоров. В профильном комитете Госдумы правительству РФ предлагают оказать «Ахмату» налоговую и финансовую поддержку. Председатель комитета Борис Пайкин также обратил внимание на необходимость выработки системных механизмов помощи в таких случаях, допустив, что клуб «может быть не последней спортивной организацией, попавшей по вине Соединенных Штатов в сложное финансовое положение». Напомним, что санкции против клуба были введены в соответствии с «актом Магнитского» по причине нарушения прав человека в Чечне. «Ахмат» тесно связан с Рамзаном Кадыровым.

Депутаты от ЛДПР предложили Госдуме оказать «малообеспеченным» россиянам посильную помощь, легализовав сбор «валежника» с помощью пил, топоров и даже легких бензопил, передает Regnum. Также в законопроекте будет уточнено значение слова «валежник». В ЛДПР возмущены теми интерпретациями, которые регионы используют при исполнении уже принятого закона, разрешающего сбор валежника. Ярким примером это является недавний случай в Нижегородской области: как писал Sobesednik.ru, жителю местного села Зверево Геннадию Толчонкову грозит до семи лет лишения свободы за сбор 13 стволов.

По данным издания TechCrunch, социальная сеть Instagram намерена начать разрешать пользователям отключать демонстрацию счетчиков лайков под постами. Небольшой процент пользователей получат возможность отключать их у себя и в своей ленте. Над этой функцией в компании работают с 2019 года и даже грозятся применить её в Facebook, хотя этим откровенно недовольны блогеры, привлекающие лайками рекламодателей. По задумке, это должно снизить уровень стресса из-за недополученных лайков и избавить соцсети от стадного инстинкта, когда пользователи лайкают посты из-за их популярности, а не собственного мнения.