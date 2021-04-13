НАТО: Переброска войск к границе с Украиной "необъяснима и глубоко настораживает"

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг считает необоснованными действия России, которая стягивает свои войска к границе с Украиной. Он заявил, что сейчас РФ мобилизовала в регионе наибольшее количество военной силы, начиная с 2014 года и должна отозвать их, а также «вывести силы с территории Украины» (имеется в виду военный контингент на Донбассе, существование которого РФ отрицает).

«Российское военное усиление остается необоснованным, необъяснимым и глубоко настораживающим. Россия должна прекратить наращивание сил на территории Украины и вокруг нее. Россия должна прекратить провокации и немедленно обеспечить деэскалацию ситуации», — приводит ТАСС слова главы НАТО. Он также подчеркнул, что Россия отказалась от участия в заседании ОБСЕ, что не позволило прояснить ситуацию.

Глава Альянса заверил, что НАТО продолжает выступать за территориальную целостность Украины, а также отметил, что организация также сотрудничает со страной, помогая в обучении солдат, проводя совместные учения и не только. Столтенберг ничего не сказал про военную поддержку Украины в случае нападения России, но обратил внимание, что «НАТО стоит на стороне Украины», а её члены-участницы «продолжают оказывать ей поддержку, чтобы Украина могла лучше обеспечивать свою собственную безопасность».