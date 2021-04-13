Зеленский из зоны боев призвал Байдена "сделать больше" для сдерживания России

Американский телеканал CNN опубликовал репортаж, в котором журналисты рассказывают о своих перемещениях вместе с президентом Украины Владимиром Зеленским по линии фронта в Донбассе. Репортеры описали, как Зеленский бегает от окопа к окопу вместе с сопровождением в зоне обрела снайперов, летает на вертолете, опасаясь атаки с земли, и призывает президента США Джо Байдена усилить поддержку Украины и давление на Россию.

Во время полета в старом советском вертолете, сохраняющем при этом «ощущение поношенного комфорта», который летел как можно ниже к поверхности из-за угрозы атаки с земли Зеленский сказал, что Соединенные Штаты являются «хорошим другом» Украины, но несмотря на это Байден «должен сделать больше» для сдерживания российской агрессии и прекращения конфликта на Донбассе. Он пояснил CNN, что полномасштабное вторжение со стороны России вполне возможно, и его страна готовится к такому развитию событий: «Они готовы, но мы также готовы, потому что мы находимся на нашей земле и на нашей территории», — приводит его слова издание. Он заверил, что нападения в Киеве ожидают каждый день, начиная с 2014 года.

Зеленский уверен, что вступление Украины в НАТО может стать важнейшей гарантией безопасности страны и важную роль в этом играют США: «Если они [США] видят Украину в НАТО, они должны сказать об этом прямо и сделать это. Не только на словах». На замечание журналиста о том, что это вряд ли произойдет из-за опасения спровоцировать агрессию России, Зеленский ответил: «Может быть, вы и правы».