"Большая семерка" и ЕС требуют от РФ "прекратить провокации" на границе с Украиной

Министры иностранных дел стран «Большой семерки», а также их коллеги из руководства Евросоюза выпустили совместное заявление, в котором выразили «глубокую обеспокоенность» стягиванием российских войск к границе Украины и к «незаконно аннексированному Крыму». Они настаивают на территориальной целостности Украины и призывают Россию «прекратить провокации».

«Эти крупномасштабные перемещения войск без предварительного уведомления представляют собой угрожающую и дестабилизирующую деятельность. Мы призываем Россию прекратить провокации и немедленно снизить напряженность в соответствии с ее международными обязательствами», — говорится в обращении, которое завизировали Канада, Франция, Германия, Италия, Япония, Великобритания и США, а также глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

Они отмечают, что в данном случае не соблюдается «прозрачность» смены дислокации войск, что противоречит правилам ОБСЕ и процедуре, описанной третьей главой Венского документа 2011 года о мерах укрепления доверия и безопасности.

Страны «Большой семерки» поддерживают позицию Украины в этом вопросе и настаивают на мирном решении конфликта с помощью переговоров в рамках «нормандского формата» и трехсторонней контактной группы в Минске.