Байден и Путин встретятся на нейтральной территории, чтобы обсудить украинский конфликт

Состоялся первый разговор Владимира Путина и Джо Байдена после того, как президент США признал, что считает своего российского коллегу «убийцей». Белый дом сообщает, что во время телефонного разговора президенты обсудили вопросы стратстабильности.

Джо Байден предложил Владимиру Путину обсудить вопросы напряженности отношений с Киевом и другие темы международной безопасности на нейтральной территории, пишет «Интерфакс».

Сайт Кремля сообщает, что президент США подтвердил переданное ранее приглашение президенту РФ принять участие в Климатическом саммите в онлайн-формате 22 и 23 апреля.

«При обмене мнениями по внутриукраинскому кризису Владимир Путин изложил базирующиеся на минском “Комплексе мер” подходы к политическому урегулированию», — передает пресс-служба Кремля.