7 лет за сбор валежника, санкционная труба, 800 тысяч привитых. Главное к 3 января

В Нижегородской области правоохранительные органы всерьез занялись заявлением по факту вырубки деревьев. Против жителя села Зверево Геннадия Толчонкова возбудили уголовное дело за сбор валежника. За 13 стволов ему грозит до семи лет лишения свободы или до трех миллионов рублей штрафа по части 3 статьи 260 УК РФ. Заявление по факту вырубки (не против Толчонкова) подал специалист Бутурлинского межрайонного лесничества Вячеслав Осин. При этом версии Толчонкова и следствия расходятся: мужчина говорит, деревья уже были повалены и показывает журналистам другие поваленные деревья в том же лесу, а следователи утверждают — он сам повалил их трактором. По словам подозреваемого, эта версия критики не выдерживает, потому что его трактор не смог бы свалить такие деревья.

В китайском городе Хэйко полностью остановлен общественный транспорт. Это произошло после сообщения о четырех новых случаях коронавируса в понедельник. С 1 января из города уже нельзя улететь, отмечает «Интерфакс».

У 87-летнего американского телеведущего Ларри Кинга обнаружен коронавирус. Он госпитализирован. Тремя годами ранее у него был рак легких, а в 2020 году — инсульт, передает телеканал ABC.

Министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что в России насчитывается 800 тысяч человек, которые привились вакциной «Спутник V». Всего в гражданский оборот в регины направлено 1,5 миллиона доз, передает ТАСС. О каких компонентах вакцины идет речь и кто считается привитым, не уточняется.

Также г-н Мурашко заявил, что с 1 января прошедшие вакцинацию могут получить «прививочный сертификат о прохождении вакцинации против коронавируса».

Русская православная церковь призвала пожилых людей оставаться дома и не ходить в храмы, чтобы избежать заражения коронавирусом. Об этом в эфире «России 24» заявил глава синодального Отдела внешних церковных связей митрополит Иларион. Вместо этого он рекомендовал пенсионерам «по возможности следить за богослужением через прямые трансляции». Кроме того, священники начнут ходить по домам пожилых людей, чтобы принимать исповеди и причащать их.

Норвежская компания Det Norske Veritas вышла из проекта «Северный поток-2» из-за американских санкций. Как пишет РБК, она отказалась заниматься сертификацией российского проект на датском участке газопровода.

В Нигере на две деревни напали исламские боевики. Не менее 70 человек убиты, передает Reuters. Это произошло на фоне завершившихся президентских выборов, на которых лидирует экс-глава МИД и МВД Мохамед Базу.