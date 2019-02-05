В ГД будут отслеживать исполнение закона о сборе валежника в регионах

В Госдуме возмутились региональными нормами, которые препятствуют исполнению нового закона, разрешающего сбор валежника.

Напомним, в 2018 году в Лесной кодекс внесли поправки, позволяющие россиянам без заключения особого договора собирать валежник для собственных нужд.

Однако, по словам главы комитета ГД по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николая Николаева, в ряде регионов после принятия данного законопроекта были введены дополнительные требования, осложняющие гражданам разрешенный в России сбор сухих ветвей и сучьев.

«Пенза и Тульская область: собирать валежник можно, но только вручную, без использования, цитирую, рубящего инструмента, пил и сучкореза», — рассказал Николаев «Интерфаксу».

Он добавил, что «в Тверской области пошли еще дальше, установив, что длина палок для сбора валежника должна составлять не более одного метра», а власти Бурятии ограничили территорию для сбора сухих ветвей определенными границами, за нарушение которых следуют наказания по статьям о мелком хулиганстве и краже.

По словам парламентария, в настоящее время в Госдуме ведется большая работа по организации парламентского контроля за исполнением данного законопроекта.

«Конечно, парламентский контроль должен быть не "охотой на ведьм", как нам здесь предлагали. Он должен вестись не только по факту принятия нормативно-правовых актов. Я уверен, что нам нужно следить за духом исполнение закона», — заявил Николаев, отметив, что гражданам необходимо позволить в полной мере осуществлять свои права.