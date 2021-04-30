"Лучшее видео последнего 30-летия": пенсионерка "уничтожила" Володина на улице перед камерами

Многие наши соотечественники давно привыкли к тому, что «хорошо жить в России» – это, преимущественно, «на бумаге». А «жить в России станет еще лучше» – это исключительно в обещаниях президента, вне зависимости от того, каким уверенным тоном Владимир Владимирович эти обещания озвучивает.

Примечательно, что у каждого из россиян при этом своя версия о том, что и кто является «корнем» всех проблем в стране. Для одних во всем виноват Путин и его окружение, настроившие «дворцов под Геленджиками», для других – «треклятые либералы», мешающие Путину работать и регулярно «подсовывающие» ему и его окружению эти самые «дворцы». Есть и те, кто придерживается старого как мир высказывания «царь хороший – бояре плохие». Не обходится и без тех, кто склонен винить во всем коварный Запад, который то и дело пытается насолить России.

Причем, какой бы ни была версия первопричин проблем с бедностью, нарастающего социального расслоения и прочих неприятностей, обсуждать их россияне привыкли преимущественно на кухнях. Однако 90-летняя пенсионерка из Саратова решила «обсудить» проблемы с тем, кого считает к ним причастным, а потому, повстречав на улице спикера Государственной думы Вячеслава Володина, в буквальном смысле ухватилась за пуговицу на его пиджаке и высказала главе нижней палаты все, что думает о нем, его коллегах и жизни в России в целом.

Причем сделала это саратовская старушка прямо перед объективами включенных телекамер, а потому запись с ее пламенной речью в адрес власть имущих довольно быстро попала в Сеть.

«Вот у нас сейчас инфляция 5,8%, а у меня там лежать «гробовые» под 3,5%.

Ты скажи мне, умный мужик, это каким надо быть аферистом, чтобы так обдирать людей? Такая огромная территория, столько богатств, а люди без газа сидят. Деревни с карты исчезают. Это же позор, просто хочется плакать. Сколько можно врать?

Ты посмотри, я простая русская бабка из деревни в Тамбовской области. Что же это получается? В стране годами воруют, врут и молятся Богу. Как это понять человеку? Какому Богу молятся, чего просят? Когда воруют миллиардами. Ну вас всех…» – эмоционально выпалила пожилая женщина, ни на секунду не выпуская высокопоставленного государственного мужа из рук.

Пользователи в социальных сетях восхитились поступком российской пенсионерки.

«Бабушка, прости нас... Здоровья Тебе на долгие лета!», «Бабушка молодец! Побольше здоровья ей!», «Вот так у бабушки смелости больше, чем у 95% остального населения страны», – пишут пользователи.