Володин предположил, что пандемия связана с утечкой из лабораторий США

Председатель Госдумы Вячеслав Володин во время заседания Совета законодателей сделал довольно резкие заявления, касаемые источника пандемии коронавируса. Его слова приводит портал ДумаТВ.

«Вот исходя из того, как молчат сателлиты США, исходя из того, как сами США молчат, можно сделать вывод один: что совершенно очевидно, это связано с тем, что у них произошла какая-то утечка в тех лабораториях, которые они по всему миру взяли и насоздавали», — говорит Володин.

Спикер Госдумы призвал Штаты «остановить эти свои исследования» и «думать о том, как компенсировать всем странам» потери от пандемии.

По словам политика, российские исследователи должны разобраться, является COVID-19 природным или же рукотворным.

«Если завтра это вновь и вновь будет вырываться наружу, мы законом о биологической безопасности все вопросы не решим», – тревожится Володин.