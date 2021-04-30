"Всю страну разворовали, плакать хочется": что сказала пенсионерка Володину. Полный текст

Sobesednik.ru публикует полный текст того, что сказала ветеран Великой отечественной войны спикеру Госдумы Вячеславу Володину, встретив его на улице Саратова в конце апреля 2021 года.

Смелая и дерзкая 12-минутная речь 90-летней пенсионерки произвела фурор в соцсетях. Пожалуй, еще никогда Володину не приходилось выслушивать столько критики, высказанной ему в глаза и прямым текстом.

– А я и вас ругаю с матерком. Я из деревни Тамбовской области. Война началась, когда мне было 10 лет. 4 года голода и вшей. И за эти 4 года деревня – хорошая, 300 дворов… перед самой войной закончилась коллективизация. Теперь смотри: за эти 4 года – лихорадка, мышиный тиф. Вот рожь скосили, а скирдовать не стали, потому что мыши сплошняком. Так вот понимаешь, какая штука-то: почему до сих пор народ плохо живет? Так вот началась эта хрень (пандемия коронавируса. – Прим. Sobesednik.ru). Чем лечат? Доктор Мясников говорит: антибиотики. Так вот я к чему: тогда давали желтенькие таблеточки. Когда лихорадка была, местный фельдшер управлялся. А когда мышиный тиф, по деревне прошли военные, в каждую избу заходили, и сколько человек было – всем давали желтенькие таблеточки.

Вот я стою перед тобой. Пожалуйста, послушай мой совет. Уж пожалуйста, прикрути все крантики, чтобы не врали. А то воруют миллиарды. Ну как можно? Вот она Пенза (пенсионерка напоминает Володину историю ареста по подозрению во взятке экс-губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева. – Прим. Sobesednik.ru), вот обыск, вот 500 миллионов. Ну это как? Там что, кругом глухонемые?!

– Врать можно сколько?! И потом, кого же вы обманываете? Мне 90 лет, у меня никакой льготы. Никакой! Когда были у меня очень трудные моменты, тружеников тыла приравняли к ветеранам труда. Скидка по жилищу – 50 процентов. Всё! 3 копейки не платите! А разворовывают миллиарды! Ну и что? На вранье-то куда приедете? Понял, да?!

Я рада, что тебя встретила. По телевизору каждый день показывают Володина: «Володин достал, Володин добыл». Ты где там выковыриваешь эти миллионы-то? Вот пожалуйста, убавьте вранье. И всем скажи.

Люди все видят. Люди боятся говоорить. Кто работает, того уволят. Если я кого-то задела… посадите меня. Мне теперь все равно.

– Вот для меня лично позор, когда президент дает 10 тысяч, чтобы собрать ребенка в школу.

Или вот сейчас инфляция 5,8 процента. А вот у меня «гробовые» лежат (в банке. – Прим. Sobesednik.ru), там процент – 3,5. Ты мне скажи, умный мужик, это надо быть каким аферистом, чтобы таким методом обдирать людей? Объясни бабушке… Всё? Или еще добавить?

Понимаешь, обидно, досадно. Такая огромная территория, такие богатства – и люди сидят… сколько там процентов без газа? Деревни исчезли с карты. Ну это же позор! Плакать хочется.

Вот я много лет в Совете ветеранов, Фрунзенский район. Бывало, разойдусь, как сейчас, и мне говорят: «Ладно, Александровна, тебя посадят, и меня с тобой потянут».

– Но что же получается? В стране много лет воруют, врут и Богу молятся. Это как понять человеку? Какому Богу молятся? Что у Бога просят? Скажи мне! Ну вас всех…

Почему все разворовывают? Почему все уничтожают? Скажи мне! Вот я тебе этого всего наговорила – ты разве этого не знал? Знал! Всю страну разворовали. У меня вопрос: это когда-нибудь закончится?

Сейчас я иду в Совет ветеранов Фрунзенского района. 30 января мне исполнилось 90 лет, и вот только сейчас меня за подарком пригласили. Я еще не знаю, какой там будет кот в мешке… в смысле подарок. Понял, да?