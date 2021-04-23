Путин подписал указ о трудовых ограничениях для физлиц из недружественных стран

Президент РФ Владимир Путин подписал указ, согласно которому будет создан перечень «недружественных к России стран», пишет RT со ссылкой на пресс-службу Кремля.

Согласно списку стран, который будет составлен уполномоченными ведомствами правительства, физлица из этих государств будут ограничены в праве заключать трудовые договоры в России.

Также эта норма будет касаться диппредставительств и консульских учреждений «недружественных» стран.

Ранее Мария Захарова сообщала, что диппредставители прибалтийских стран в России уже могут прикидывать, кому из них придется «собирать чемоданы».