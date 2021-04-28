Офис Хуснуллина: Идея вице-премьера объединять регионы не согласована с кабмином

Представитель вице-премьера правительства России Марата Хуснуллина сообщил, что изложенная его руководителем позиция в части объединения ряда субъектов РФ не является инициативой правительства, а лишь его личным мнением, которое кабмин не согласовывал и, более того, не намерен этого делать.

«В ходе конференции Марат Хуснуллин озвучил исключительно варианты развития городов. Вопрос объединения регионов на площадке правительства России не прорабатывается», — приводит РБК позицию офиса зампреда правительства.

Напомним, накануне г-н Хуснуллин предложил объединить регионы, например, Хабаровский край и Еврейскую АО. Он считает, что у представителей высшей бюрократии, в частости у него самого, уходит слишком много времени на общение с губернаторами. По его словам, главы регионов «занимают» его время и время президента РФ Владимира Путина: «Вот я Еврейской автономной областью не хочу заниматься», — пояснил он. Объединение регионов, судя по словам Хуснуллина, помогло бы разгрузить график чиновника.

Как писал Sobesednik.ru, ответ на это заявление уже успел дать губернатор ЕАО Ростислав Гольдштейн, который заявил, что это вовсе не дело вице-премьера — обсуждать подобные темы. Соответствующие решения должны принимать исключительно жители субъектов, а поднимать такие вопросы могут лишь глава правительства или президент. «Легко работать с экономически развитыми территориями, ЕАО — сложный субъект, здесь нужно прикладывать усилия», — добавил губернатор.