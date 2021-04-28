Ответ Хуснуллину, "репрессии" в РФ, смертность и выселение. Главное к 28 апреля

Вице-премьер Марат Хуснуллин заявил, что не хочет тратить время на некоторые регионы, и предложил объединить их для упрощения работы федеральных чиновников: «Нам 85 регионов не нужно. Вот я Еврейской [АО] не хочу заниматься, не хочу с точки зрения трудозатрат. (…) У нас есть ряд регионов, которые не в состоянии ничего выполнять. Но это губернаторы, у каждого аппарат, он приходит ко мне на встречу, приходит к президенту, занимает наше время. Поэтому я считаю, что нужно укрупнять регионы», — приводит его слова РБК.

Губернатор Еврейской АО Ростислав Гольдштейн удивился словам вице-премьера о нежелании работать с его регионом, который было предложено объединить с Хабаровским краем:

«Вопросы объединения или необъединения могут поставить только наши жители, и решать будут они вне зависимости от личного мнения Марата Шакирзяновича Хуснуллина»,

— сказал он РИА Новости (цитата по «Коммерсанту»), добавив, что «весьма неожиданно» слышать подобные изречения от вице-премьера. Губернатор уверен, что такие темы могут поднимать лишь президент или премьер, а работать нужно со всеми регионами. «Легко работать с экономически развитыми территориями, ЕАО — сложный субъект, здесь нужно прикладывать усилия», — подчеркнул Гольдштейн.

Несколько торговых сетей сообщили «Ведомостям» о росте цен на поставку гречки на 7,5-15%. Пшено и овсяные хлопья, по данным газеты, подорожали на 3-5%.

Конституционный суд разрешил выселять должников из единственного жилья, но с учетом многих факторов (размер долга, метраж и другое). Также КС настаивает на том, что этот вопрос должен быть пересмотрен на законодательном уровне. Решение было вынесено в рамках конкретного кейса: в нем указывается, что оставлять должника на улице все же нельзя — площадь оставшегося у человека жилья не должна быть меньше выдаваемой по соцнайму. Также нельзя переселять гражданина из одного региона в другой.

В Госдуму внесли законопроект, по которому граждан предлагается обязать вживлять в своих питомцев чипы. Считается, что это поможет искать потерявшихся животных, а также хозяев тех из них, которые нападают на людей.

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель призвал Россию отказаться от давления на ФБК (объявлен «иностранным агентом»), штабы Навального и другие структуры политика: «Приостановление всей деятельности аффилированных с Алексеем [Навальным] организаций, в том числе его Фонда борьбы с коррупцией, противоречит международным обязательствам России.

Я призываю российские власти пересмотреть недавние решения и прекратить систематические репрессии в отношении основных прав [граждан]»,

— написал он в Twitter. Напомним, деятельность ФБК была приостановлена Мосгорсудом, а штабов Навального — прокурором Москвы Денисом Поповым (фигурант одного из расследований оппозиционера). Ранее с критикой нападок на структуры Алексея Навального выступила Amnesty International, представители которой считают, что такие решения демонстрируют «трусость российских властей».

По данным «ОВД-Инфо», после митинга в поддержку Навального в частном порядке были задержаны 115 человек, 58 из них — в Москве. Чаще всего участие в акциях им вменяют на основании кадров с камер видеонаблюдения и фотографий. Полицейские ходят по домам, а в ряде случаев ждут возле квартир. К примеру, профессор РГГУ Александр Агаджанян был задержан, когда вернулся с работы. Он провел ночь в отделении, несмотря на астму (к нему даже вызывали врачей), а на следующий день профессору выписали штраф в размере 20 тысяч рублей. Также полиция приходила к колумнисту Sobesednik.ru Дмитрию Быкову.

Правоохранители приходили к сотрудникам «Дождя», RTVI, «Эха Москвы», «Комсомольской правды» и «Медузы» (издание признано «иностранным агентом»), работавших на акции со всеми необходимыми документами. Глава Союза журналистов Москвы Павел Гусев считает, что такие визиты —

«это инициатива определенных силовиков, у которых не хватает, так скажем, знания русского языка или, может быть, плохо со слухом, потому что президент России на Совете по правам человека неоднократно обращал внимание на нарушение прав журналистов» (цитата по «Открытым медиа»).

Глава федерального Союза журналистов Владимир Соловьев объясняет происходящее ошибкой системы распознавания лиц и не склонен видеть в этом запугивание прессы.

Адвокат Любови Соболь Владимир Воронин сообщил, что в материалах «санитарного дела» его подзащитной говорится о зафиксированных нарушениях санитарных правил в высказываниях ряда известных людей: Александры Бортич, Надежды Толоконниковой, Артемия Троицкого, Ивана Вырыпаева, Ирины Вилковой, Петра Верзилова, Дмитрия Глуховского и других. Всё это относится к акциям в поддержку Навального 23 января. О возбуждении в их отношении уголовных дел пока неизвестно.

Из материалов «санитарного дела» Любови @SobolLubov: рапорты об обнаружении признаков преступления о нарушении санитарных правил в действиях Александры Бортич, Надежды Толоконниковой, Артемия Троицого, Ивана Вырыпаева, Ирины Вилковой, Петра Верзилова, Дмитрия Глуховского и других pic.twitter.com/Biw4ydxHDa — Воронин Владимир (@vb_voronin) April 27, 2021

По данным Минздрава, в России в 2020 году рост смертности к предшествующему году составил 17,9%, общее число смертей увеличилось на 323,8 тысячи. В документах это объясняется пандемией коронавируса, передает ТАСС. Отмечается, что средняя продолжительность жизни россиян, таким образом, опустилась до уровня 2015-го, составив 71,5 года.

В финале Чемпионата мира по шашкам со стола убрали российский флаг и табличку с российским триколором, пишет «Чемпионат». Это сделали из-за санкций против РФ: «Мне позвонили от имени бывшего министра спорта Витольда Баньки и попросили убрать со стола российский флаг, несмотря на то что партия продолжалась», — говорит экс-президент Европейской федерации шашек Яцек Павлицкий, удалявший символику. Он отметил, что в FMJD (Всемирная организация шашек) и так закрывали глаза на решение ВАДА, но в данном случае им грозило исключение из организации. Россию в этом финале представляла Тамара Тансыккужина.