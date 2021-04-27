"Недопустимо убивать людей": PS Lab изучил мотивацию участников митингов

Наиболее популярным мотивом для участия в митингах в Москве и Петербурге на минувшей неделе стала именно поддержка оппозиционера Алексея Навального. Об этом свидетельствуют результаты 90 качественных интервью, проведенных группой PS Lab.

Отмечается, что поддержка Навальному высказывалась не в политических, а, скорее, в гуманистических выражениях: «недопустимо убивать людей», «я не могу смотреть, как убивают живого человека». Часто респонденты добавляли, что также требуют освободить и других политзаключенных.

Часть людей вышли из любопытства, а часть из общего мотива «за прекрасную Россию будущего», пересказывает результаты социологического исследования «Бумага».

Также издание ссылается на недавний материал участницы группы «Мониторинг актуального фольклора» и научного сотрудника РАНХиГС Ирины Козловой, по оценке которой число женщин на прошедших в столице митингах достигло более 50% от общего числа участников.