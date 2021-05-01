Патриарх предостерег "начальников" от гордыни: "Тогда власть становится тиранией"

В честь православного праздника Входа Господня в Иерусалим, также известного как Вербное воскресенье, «Первый канал» показал речь патриарха Московского и всея Руси Кирилла, которая показалась некоторым неожиданно «либеральной». Глава Русской православной церкви предостерег власти всех мастей в перерождение в полноценную «тиранию» и исключил возможность участия церкви в политической жизни страны на любой из сторон.

Патриарх вспомнил о том, как Иисус после воскрешения Лазаря отказался от «соблазна властью», которую на него возлагало население и «смиренно» вошел в Иерусалим на ослике, после этого выгнав из храма тех, кто занимался там коммерцией. По словам Кирилла, церковь часть испытывает искушение принять участие в политической борьбе, но из опыта католической церкви средних веков, где «власть церкви превышала государственную власть», это мешает религиозным организациям осуществлять их миссию:

«Церковь, борясь за власть становится фактором разделения народа, и возникает вопрос, если церковь, отождествив в себя с той или иной политической силой, становится фактором политической борьбы, то разве может она быть авторитетом и домом, и духовной матерью для всех? Да никогда!»

Он заверил, что двери РПЦ всегда открыты для людей с любыми политическими воззрениями.

Другая часть выступления, на которую обратило внимание издание Baza, назвав её «либеральной», заключалась в обращении к «начальникам» разных уровней, которых патриарх решил предостеречь от «тирании», которая может кристаллизоваться в ходе наступления власти на права и свободы граждан: